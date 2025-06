Café conilon e pimenta

Cooperativas do ES concluem estudos e desistem de se unir

Cooabriel e Coopbac estavam em conversa para possível incorporação das cooperativas, mas anunciaram nesta terça-feira (3) que vão seguir separadas

O processo envolvendo as duas cooperativas do Espírito Santo havia sido instalado no segundo semestre de 2024. Uma comissão mista foi criada para acompanhar as fases de auditoria e levantamento de dados. Após análise, as diretorias entraram em consenso pela não continuidade do processo de incorporação.>

Com sede administrativa em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, a Cooabriel atua no café conilon e também com apiário, contando com 8 mil cooperados. Já Coopbac tem sede em São Mateus, no Norte capixaba, e possui forte atuação no mercado de pimenta-do-reino, com 350 cooperados. A união entre as empresas havia sido pensada para ampliar o volume de negócios e para o fortalecimento das cooperativas.>