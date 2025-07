Agronegócio

TecnoAgro: novo produto ajuda plantas a resistir o estresse climático

Bioativador, apresentado pela Syngenta durante evento, atua diretamente na fisiologia das plantas para ajudá-las a superar condições adversas

Você pensa que só os humanos se estressam com as mudanças climáticas? Pois as lavouras também sofrem com as temperaturas altas, estiagens prolongadas e períodos de frio cada vez mais frequentes. Assim, o campo vive um novo desafio: proteger as plantas dos efeitos dessa mudança ambiental. Na TecnoAgro 2025, que termina neste sábado (5), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, uma das soluções que chamou a atenção foi o Megafol, bioativador apresentado pela Syngenta que atua diretamente na fisiologia das plantas para ajudá-las a superar condições adversas, como calor intenso, seca e alterações bruscas no clima. >