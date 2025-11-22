Trânsito

Mergulhão de Camburi: pedestres e ciclistas furam bloqueio para obras

Desvio foi instalado para trabalhos de escavação de galerias e de concretagem, mas muitas pessoas têm cortado caminho pelo canteiro de obras

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:33

Apesar de placas de sinalização, tapumes, cones e até blocos de concreto, pedestres e ciclistas têm furado um bloqueio feito para cercar a área de obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória. Os flagrantes têm sido diários, desde a última segunda-feira (17), quando as alterações começaram a ser implementadas. Mas, como agora é preciso percorrer um trecho maior para atravessar a Dante Michelini, muitas pessoas têm cortado caminho pelo canteiro de obras.

Com as intervenções, quem transita a pé ou de bicicleta pelo lado direito da Rodovia Norte Sul, no sentido Serra x Vitória, tem que seguir um novo caminho. É preciso atravessar a via na altura da Rua Carlos Gomes Lucas (onde fica um posto de combustíveis) e seguir pela calçada compartilhada até faixa de pedestres na Rua Carlos Martins para, assim, chegar ao calçadão da Praia de Camburi ou seguir para outras vias do bairro.

O desvio é necessário para que os trabalhos de escavação de galerias e de concretagem de estacas do mergulhão comecem na região. Entretanto, moradores de um condomínio vizinho à obra têm flagrado algumas pessoas que não respeitaram a sinalização e entraram na área cercada. Veja nas imagens abaixo:

Ciclistas e pedestres estão invadindo área cercada para obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória Crédito: Jean Carlos Vago (Leitor AG)

A situação estaria se repetindo com frequência nos últimos dias, mesmo com orientações da Secretaria de Obras de Vitória. Segundo a gestão municipal, a dica para pedestres, ciclistas e condutores de veículos automotores é o uso dos espaços de forma responsável e segura.

Para quem transita a pé ou de bicicleta, além da mudança na Norte Sul, é importante estar atento à mudança na travessia da Avenida Dante Michelini, na altura do quiosque TantraVitória. Nesse ponto, a faixa de pedestres foi desativada com a instalação do canteiro de obras. Assim, a travessia da avenida deve ser feita na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quanto em direção ao bairro.

Na Norte Sul, quem não está em carros e motos deve seguir o seguinte traçado:

Linha vermelha mostra o trajeto a ser seguido por ciclistas no sentido Serra x Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Já na Dante Michelini, este é o ponto inutilizado:

Faixa e ciclovia existentes da Avenida Dante Michelini serão substituídas por passarela após construção do mergulhão de Jardim Camburi Crédito: Reprodução Google Maps

Mudanças para veículos

Além das mudanças para pedestres e ciclistas, o isolamento do canteiro de obras também provocou alterações para quem circula pela Norte Sul e pela Dante Michelini em Camburi. A nova configuração do trânsito começou na quarta-feira (19).

Quem segue em direção ao Centro deve sair da avenida e virar à direita para entrar na Norte Sul, ao lado do antigo Hotel Canto do Sol. Ainda na esquina da Dante Michelini com a Norte Sul, parte da calçada do antigo hotel foi reduzida pela Prefeitura de Vitória para criar mais uma faixa de trânsito para facilitar o fluxo dos veículos.

A partir dali, condutores que seguem em direção ao Centro devem fazer o contorno no retorno à esquerda já existente para, assim, voltar à Dante Michelini, como mostra a ilustração abaixo:

Para os motoristas e motociclistas que vêm da Serra pela Norte Sul, o trânsito de saída de Jardim Camburi será desviado para a nova pista construída na antiga área do Aeroporto de Vitória, onde hoje se encontra o canteiro de obras do mergulhão.

Assim, após esses dois desvios, o fluxo tanto de quem sai do bairro quanto de quem vem da Serra se reencontrará na Dante Michelini, novamente em três faixas, um pouco antes da área da pista do aeroporto, seguindo normalmente em direção a bairros como Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto.

Já os condutores que vêm pela Norte Sul e precisam pegar a Dante Michelini para entrar em Jardim Camburi terão de fazer um caminho mais longo. Como o retorno existente atualmente será interditado para as obras, uma das opções será seguir pela Dante Michelini no trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer um retorno e voltar ao bairro (veja no mapa abaixo).

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Dante Michelini para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul.

Para quem faz o trajeto Centro x Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro x Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Segundo a Prefeitura de Vitória, as alterações seguirão até a conclusão das obras, prevista para o primeiro semestre de 2027. No período, a pasta responsável pelos trabalhos vai seguir com orientações para quem transita na região com agentes em campo e com placas de sinalização.

