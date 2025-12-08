Vereador de Nova Venécia é internado após cair de escada

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:45
O vereador Juarez Oliosi (Podemos), de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, sofreu uma queda de aproximadamente quatro metros de altura enquanto construía um galpão no interior do município. A escada em que ele estava apoiado escorregou, fazendo com que ele caísse e batesse a cabeça.
Ele foi levado inicialmente para o Hospital São Marcos, e, devido à gravidade do quadro, foi transferido já intubado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com boletim médico enviado pela família, a nova tomografia apontou redução nas áreas de sangramento, o que indica boa evolução clínica.
A equipe médica tentou iniciar o processo de extubação, mas ainda não foi possível suspender a sedação, sendo que novas tentativas devem ocorrer nos próximos dias. A recuperação, segundo familiares, ocorre de forma lenta, porém dentro do esperado. O estado de saúde dele segue estável.
A Câmara Municipal de Nova Venécia informou que está respeitando o pedido da família para que apenas ela divulgue atualizações sobre o quadro clínico de Juarez.
