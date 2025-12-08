Quatro suspeitos são mortos em confronto com a PM em Vila Velha

Pelo menos quatro pessoas morreram durante um confronto armado contra a Polícia Militar em área conhecida como "Cidade de Deus", na região do bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta segunda-feira (8). Segundo o comandante-geral da PM, Douglas Caus, as vítimas eram integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). As identidades ainda não foram divulgadas.