Quatro suspeitos são mortos em confronto com a PM em Vila Velha

Publicado em 08/12/2025 às 17h19
Indivíduos foram baleados em confronto com a Polícia Militar em área conhecida como Cidade de Deus, em Vila Velha
Crédito: Leitor | A Gazeta

Pelo menos quatro pessoas morreram durante um confronto armado contra a Polícia Militar em área conhecida como "Cidade de Deus", na região do bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta segunda-feira (8). Segundo o comandante-geral da PM, Douglas Caus, as vítimas eram integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). As identidades ainda não foram divulgadas.

Devido ao tiroteio, a Guarda Municipal reforçou o patrulhamento na região e auxiliou na saída de alunos e professores de uma unidade escolar do bairro. A reportagem tenta mais informações sobre o caso. 

