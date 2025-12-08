Em Anchieta

Ex vira réu por assassinato em caso de acidente que matou mulher no ES

Para o MPES, Eduardo "assumiu o risco de produzir o resultado, com emprego de meio cruel e que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima"

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:29

Emília Oliosi Breda tinha 26 anos e morreu no dia do próprio aniversário, em 15 de fevereiro do ano passado Crédito: Matheus Passos/Redes Sociais

O motorista do carro envolvido em acidente no qual a namorada dele morreu virou réu por homicídio duplamente qualificado. O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia contra Eduardo Saudino, apontando que ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação para dirigir suspensa.

Emília Oliosi Breda tinha 26 anos e morreu no dia do próprio aniversário, em 15 de fevereiro do ano passado. O casal estava em um Fiat Pulse blindado e havia saído de Piúma, no Sul capixaba, com destino a Domingos Martins, na região Serrana. Quando os dois passavam pela cidade de Anchieta, o motorista capotou com o veículo e a mulher morreu presa às ferragens. Já Eduardo ficou ferido e foi levado para um hospital em Vitória.

Para o MPES, em decisão obtida por A Gazeta, Eduardo "assumiu o risco de produzir o resultado, com emprego de meio cruel e que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima".

Os dois postaram fotos juntos no dia do acidente Crédito: Redes Sociais

Momentos antes do acidente, os dois postaram uma foto juntos nas redes sociais. “A primeira das nossas vidas. Te amo demais vida! 'Pupuca' só quero dizer que você está sendo crucial nesta nova fase”, disse Eduardo na legenda da foto.

