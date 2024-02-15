Jovem que morreu no dia do aniversário era voluntária na Catedral de Vitória

Quem era a jovem morta em acidente de trânsito no dia do aniversário no ES Crédito: Matheus Passos/Redes Sociais

Emilia Oliosi Breda, de 26 anos, que morreu em um acidente em Anchieta , na manhã desta quinta-feira (15), dia do próprio aniversário, atuava como voluntária na Catedral de Vitória. Natural da Capital capixaba, a jovem servia à comunidade há cerca de oito anos.

"Muito criativa, prestativa. Menina cheia de muita luz, com uma presença muito significativa" Padre Renato Criste Covre - Pároco da Catedral de Vitória

A Arquidiocese e a Catedral de Vitória publicaram uma nota lamentando a morte dela, que também atuava na Festa da Penha.

“É com profundo pesar que a Arquidiocese de Vitória e a Catedral de Vitória, expressam suas sinceras condolências pela trágica perda de Emilia Breda, uma jovem voluntária da Catedral e da Festa da Penha, que faleceu nesta manhã em um grave acidente. [...] Emilia, que completava hoje 26 anos de vida, era natural de Vitória. Era uma pessoa dedicada e comprometida com o serviço de Evangelização, deixando uma marca indelével em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua partida precoce deixa um vazio em nossos corações. Que Emilia descanse em paz, e que seu legado de amor e serviço continue a inspirar a todos nós".

O padre Renato Criste Covre informou que o enterro de Emília será realizado nesta sexta-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, às 15h.

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O acidente

O veículo em que Emília estava capotou na ES 375, próximo à entrada da comunidade de Baixo Pongal, em Anchieta. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava com Eduardo Saudino, de 35 anos, socorrido de helicóptero para um hospital de Vitória. Emilia Oliosi Breda ficou presa às ferragens e foi retirada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), as vítimas estavam a bordo de um Fiat Pulse blindado, que partiu de Piúma rumo a Domingos Martins. Eduardo Saudino foi levado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, com lesões na cabeça e nos membros inferiores.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O veículo e todos os pertences das vítimas foram entregues aos familiares de Eduardo.

Vítimas postaram foto juntas

Emilia Oliosi Breda e Eduardo Saudino, vítimas de acidente em Anchieta Crédito: Reprodução/Redes Sociais