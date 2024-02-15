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Acidente em Anchieta

Jovem que morreu no dia do aniversário era voluntária na Catedral de Vitória

Emilia Oliosi Breda era cerimonialista voluntária na catedral de Vitória e completou 26 anos nesta quinta-feira (15). Ela também participava da organização da Festa da Penha

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 17:32

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 fev 2024 às 17:32
Quem era a jovem morta em acidente de trânsito no dia do aniversário no ES
Quem era a jovem morta em acidente de trânsito no dia do aniversário no ES Crédito: Matheus Passos/Redes Sociais
Emilia Oliosi Breda, de 26 anos, que morreu em um acidente em Anchieta, na manhã desta quinta-feira (15), dia do próprio aniversário, atuava como voluntária na Catedral de Vitória. Natural da Capital capixaba, a jovem servia à comunidade há cerca de oito anos.
"Muito criativa, prestativa. Menina cheia de muita luz, com uma presença muito significativa"
Padre Renato Criste Covre  - Pároco da Catedral de Vitória
A Arquidiocese e a Catedral de Vitória publicaram uma nota lamentando a morte dela, que também atuava na Festa da Penha.
“É com profundo pesar que a Arquidiocese de Vitória e a Catedral de Vitória, expressam suas sinceras condolências pela trágica perda de Emilia Breda, uma jovem voluntária da Catedral e da Festa da Penha, que faleceu nesta manhã em um grave acidente. [...] Emilia, que completava hoje 26 anos de vida, era natural de Vitória. Era uma pessoa dedicada e comprometida com o serviço de Evangelização, deixando uma marca indelével em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua partida precoce deixa um vazio em nossos corações. Que Emilia descanse em paz, e que seu legado de amor e serviço continue a inspirar a todos nós".
O padre Renato Criste Covre informou que o enterro de Emília será realizado nesta sexta-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, às 15h.

Mulher morre e homem fica ferido após acidente em Anchieta

O acidente

O veículo em que Emília estava capotou na ES 375, próximo à entrada da comunidade de Baixo Pongal, em Anchieta. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava com Eduardo Saudino, de 35 anos, socorrido de helicóptero para um hospital de Vitória. Emilia Oliosi Breda ficou presa às ferragens e foi retirada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), as vítimas estavam a bordo de um Fiat Pulse blindado, que partiu de Piúma rumo a Domingos Martins. Eduardo Saudino foi levado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, com lesões na cabeça e nos membros inferiores.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O veículo e todos os pertences das vítimas foram entregues aos familiares de Eduardo.

Vítimas postaram foto juntas

Emilia Oliosi Breda e Eduardo Saudino, vítima de acidente em Anchieta
Emilia Oliosi Breda e Eduardo Saudino, vítimas de acidente em Anchieta Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Emília e Eduardo postaram uma foto juntos, na manhã desta quinta-feira (15), momentos antes do acidente. “A primeira das nossas vidas. Te amo demais vida! Pupuca só quero dizer que você está sendo crucial nesta nova fase”, disse Eduardo na legenda.

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