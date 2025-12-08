Homem morre em acidente de carro em Itapemirim, Sul do ES

Um homem morreu após o carro em que ele estava capotar na ES 490, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (8). Uma ambulância da Removida Emergências Médicas passava pela rodovia quando a equipe viu um grupo pedindo ajuda. As pessoas relataram ser colegas de trabalho da vítima e que iniciaram as buscas na região após o homem não retornar à empresa.