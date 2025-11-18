15 furtos no mesmo restaurante: não dá para normalizar o absurdo

Restaurante é alvo de criminosos pela 15ª vez este ano em Vitória. Crédito: Deyvison Reis

O caso do restaurante self-service que foi alvo de criminosos com invasões e furtos pela 19ª vez somente neste ano em Vitória deveria ser emoldurado na galeria dos fracassos de segurança pública. Não há relativização possível para o desespero dos proprietários do Pallacio Gourmet: a sensação é de abandono e, pior, com a permanente ansiedade de que a violência possa se repetir a qualquer momento.

Em meio à bagunça deixada pelos criminosos no último fim de semana, quando houve a última ocorrência, o prejuízo estimado é de R$ 50 mil, mas há aqueles que não podem ser contabilizados. Como seguir em frente e reinvestir dinheiro e trabalho com a iminência de continuar sendo alvo de bandidos, sem que respostas sejam dadas pelo poder público?

Essas sucessivas invasões ao estabelecimento viraram 15 boletins de ocorrência que estavam nas mãos do empresário Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza durante toda a reportagem ao vivo do Bom Dia ES desta segunda-feira (17). Mais tarde, no Boa Noite ES, Rosangela Bosi, também proprietária do estabelecimento, explicou que há ainda mais quatro boletins em análise da polícia, totalizando 19 ocorrências somente em 2025. Páginas vazias, sem resultado concreto. Por mais complexo que seja resolver definitivamente esse problema de segurança pública, é esperado que, no mínimo, haja uma mobilização das autoridades depois de tantos registros.

Empresário mostra os boletins de ocorrência. Crédito: Deyvison Reis

O restaurante fica na Avenida Rio Branco, uma das mais movimentadas de Vitória. Mesmo na madrugada, o tamanho do estrago causado pelos criminosos — que conseguiram desligar a energia e impedir o funcionamento das câmeras — poderia chamar a atenção de alguma forma. É importante que os cidadãos denunciem atitudes suspeitas, e que a polícia, mesmo incapaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, circule pelo local, sobretudo após tantas ocorrências.

Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública apontam que furtos em estabelecimentos comerciais mais que dobraram no bairro Santa Lúcia: foram 34 em 2024 e 70 em 2025. "A polícia diz que não pode fazer nada, tinha dois policiais aqui, eles falam que isso é normal. Normal pra quem?", desabafou a sócia à TV Gazeta.

Onesvaldo Antonio e Rosangela Bosi são empresários, donos de restaurante há 14 anos, que pagam impostos, empregam pessoas, contribuem para o crescimento do país. Não somente eles, mas todos aqueles que se dispõem a investir em suas empresas merecem empreender com menos adversidades e mais respeito. Mais segurança é o mínimo que se espera.

A Gazeta integra o Saiba mais