Restaurante de Santa Lúcia, em Vitória, é alvo de criminosos pela 15ª vez neste ano

Estabelecimento foi alvo de mais uma invasão neste final de semana; criminosos deixaram rastro de destruição e prejuízo de R$ 50 mil, segundo proprietário

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:10

Criminosos deixaram um rastro de destruição no restaurante localizado em Santa Lúcia Crédito: Deyvison Reis

Um restaurante self -service localizado em Santa Lúcia, Vitória, foi invadido e furtado mais uma vez neste fim de semana. O estabelecimento, que está há 14 anos em funcionamento, já foi alvo de criminosos 15 vezes somente em 2025. Nesta segunda-feira (17), ao chegarem para abrir o local, os funcionários encontraram tudo revirado. Segundo o proprietário do Pallacio Gourmet, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo desta vez pode chegar a R$ 50 mil.

De acordo com o dono, quem invadiu o local cortou o cadeado e parte da grade do portão para conseguir entrar no imóvel. A energia do local foi desligada, o que acabou desativando as câmeras e o sistema de alarme — o que impossibilitou qualquer registro da ação.

Ninguém ajuda, ninguém colabora. Estavam procurando dinheiro. Mais prejuízo e não sei como vou recomeçar Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza Dono do restaurante

Além de furtar equipamentos e itens do restaurante, como computador do caixa, portas da cozinha, talheres, vasilhas e até tomadas, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Estouraram a porta de vidro, cortaram o quadro de energia, destruíram a janela do banheiro e chegaram a entrar na área da caixa d’água. Até uma torta de limão que estava na geladeira foi consumida pelos invasores.

O último boletim de ocorrência sobre roubo no estabelecimento havia sido registrado no dia 14 de novembro.

Proprietário registrou diversos boletins de ocorrência somente em 2025 Crédito: Deyvison Reis

As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações sobre o caso e policiamento na região. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

* Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta.

