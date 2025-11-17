Home
Restaurante de Santa Lúcia, em Vitória, é alvo de criminosos pela 15ª vez neste ano

Estabelecimento foi alvo de mais uma invasão neste final de semana; criminosos deixaram rastro de destruição e prejuízo de R$ 50 mil, segundo proprietário

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:10

Restaurante é alvo de criminosos pela 15ª vez este ano em Vitória
Criminosos deixaram um rastro de destruição no restaurante localizado em Santa Lúcia Crédito: Deyvison Reis

Um restaurante self -service localizado em Santa Lúcia, Vitória, foi invadido e furtado mais uma vez neste fim de semana. O estabelecimento, que está há 14 anos em funcionamento, já foi alvo de criminosos 15 vezes somente em 2025. Nesta segunda-feira (17), ao chegarem para abrir o local, os funcionários encontraram tudo revirado. Segundo o proprietário do Pallacio Gourmet, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo desta vez pode chegar a R$ 50 mil.

De acordo com o dono, quem invadiu o local cortou o cadeado e parte da grade do portão para conseguir entrar no imóvel. A energia do local foi desligada, o que acabou desativando as câmeras e o sistema de alarme — o que impossibilitou qualquer registro da ação.

Ninguém ajuda, ninguém colabora. Estavam procurando dinheiro. Mais prejuízo e não sei como vou recomeçar

Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza

Dono do restaurante

Além de furtar equipamentos e itens do restaurante, como computador do caixa, portas da cozinha, talheres, vasilhas e até tomadas, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Estouraram a porta de vidro, cortaram o quadro de energia, destruíram a janela do banheiro e chegaram a entrar na área da caixa d’água. Até uma torta de limão que estava na geladeira foi consumida pelos invasores.

O último boletim de ocorrência sobre roubo no estabelecimento havia sido registrado no dia 14 de novembro.

Proprietário registrou diversos boletins de ocorrência somente em 2025
Proprietário registrou diversos boletins de ocorrência somente em 2025 Crédito: Deyvison Reis

As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações sobre o caso e policiamento na região. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

Criminosos quebraram portas e arrancaram fios de energia

* Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta. 

