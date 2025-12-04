Discussão e briga após demissão em empresa vira caso de polícia em Guarapari

Uma demissão em multinacional de autopeças virou caso de polícia em Guarapari. Um jovem de 18 anos denunciou ter sido agredido pelo supervisor durante a assinatura de contrato demissional na empresa, nesta quinta-feira (4). Ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o homem disse que eles estavam conversando, quando o outro se irritou e o agrediu com tapas e socos no rosto, causando sangramento no nariz.

O jovem — que trabalhava como lavador — registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

A Autoglass — empresa onde o caso aconteceu — esclareceu, em nota, que o supervisor foi desligado. Disse ainda que possui regras de compliance e código de ética, que são de conhecimento de todos os colaboradores, além de treinamentos para a garantia de segurança e respeito. "Todas as medidas cabíveis foram tomadas baseadas no Código de Ética da empresa e na legislação trabalhista brasileira", finalizou a multinacional.