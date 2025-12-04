A Gazeta - Agora

Polícia recupera terceira arma furtada em agência bancária em Mimoso do Sul

Publicado em 04/12/2025 às 19h12
Terceira arma furtada de um cofre em uma agência bancária foi recuperada em Mimoso do Sul
Terceira arma furtada de um cofre em uma agência bancária foi recuperada em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A última das três armas furtadas em uma agência bancária em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi recuperada nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu quando um homem invadiu o Banco do Brasil, na manhã de quarta-feira (3), e levou três revólveres que estavam dentro de um cofre. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado e duas armas foram recuperadas.

Segundo um investigador da Polícia Civil, a terceira arma foi encontrada enterrada em um monte de barro, no bairro Antigo Exposição.

