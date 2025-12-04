Polícia recupera terceira arma furtada em agência bancária em Mimoso do Sul
Publicado em 04/12/2025 às 19h12
A última das três armas furtadas em uma agência bancária em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi recuperada nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu quando um homem invadiu o Banco do Brasil, na manhã de quarta-feira (3), e levou três revólveres que estavam dentro de um cofre. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado e duas armas foram recuperadas.
Segundo um investigador da Polícia Civil, a terceira arma foi encontrada enterrada em um monte de barro, no bairro Antigo Exposição.