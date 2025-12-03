Foi detido

Criminoso furta 3 armas após invadir agência bancária em Mimoso do Sul

Câmeras de segurança flagraram o suspeito dentro do local; ele foi localizado na manhã desta quarta-feira (3) e encaminhado à delegacia do município

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:05

Um homem foi detido suspeito de invadir o Banco do Brasil no Centro de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (2), e furtar três revólveres. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada pela central de segurança do estabelecimento, e, quando chegaram ao local, os militares constataram que as portas principal e lateral – de acesso aos caixas eletrônicos – estavam arrombadas. O crime foi flagrado por câmeras (vídeo acima).

As imagens mostram o indivíduo na agência às 22h18. Conforme a PM, dentro do banco havia sinais de movimentação do suspeito: marcas de pés em um sofá e a janela com grade de proteção arrombada. A suspeita é de que ele tenha fugido por ela, alcançando o estacionamento. Os policiais também observaram que havia uma escada encostada em um muro que dá acesso ao rio, que pode ter sido usada pelo criminoso para deixar o local.

Criminoso invade agência bancária em Mimoso do Sul e furta três revólveres Crédito: Polícia Militar

Os militares também identificaram vestígios da fuga à margem do rio, como mato amassado e um chinelo abandonado. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado naquele momento. Um vigilante da agência bancária relatou à Polícia Militar que três revólveres calibre .38, todos municiados, foram furtados do estabelecimento. O suspeito foi detido durante diligências da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (3), e a reportagem da TV Gazeta Sul flagrou ele chegando com os agentes à Delegacia de Mimoso do Sul.

O homem seria suspeito de cometer outros dois furtos a estabelecimentos da região. A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber os procedimentos adotados com o suspeito na delegacia, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

O que diz do Banco do Brasil

O Banco do Brasil informou, por nota, que identificou o crime em tempo real pela central de segurança e acionou a polícia local. Segundo a instituição, a agência ficará fechada nesta quarta-feira para perícia da Polícia Científica e o banco atua para reestabelecer o atendimento no menor tempo possível. Para atendimentos presenciais, os clientes devem buscar a agência mais próxima, na cidade de Muqui. De forma alternativa, podem fazer contato pelo telefone 0800 729 0001.

