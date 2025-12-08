Homem é encontrado morto com marcas de tiros no corpo em São Mateus

Um homem foi encontrado morto, com martas de tiros, na Fazenda Paulista, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (8). O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Não há detalhes sobre a motivação do crime e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A vítima não teve nome e idade divulgados.