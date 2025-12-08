Jovem é morto no dia em que fazia mudança para bairro de Vitória

Um jovem de 29 anos, identificado como Brendo Roberto Costa Belo, foi morto no dia em que fez a mudança para começar a morar em Inhanguetá, Vitória , no último domingo (7). Testemunhas disseram à Polícia Militar que o rapaz estava em uma motocicleta quando foi atingido por vários tiros e morreu, na rua.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Brendo morava no bairro Universitário, mas havia alugado uma casa em Inhanguetá, para onde se mudou no domingo. Familiares suspeitam que o caso possa ter relação com o tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Civil informou que o crime "segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento, nenhum suspeito foi detido".