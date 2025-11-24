Entenda mudanças

Mergulhão de Camburi: saiba como ficou o trânsito após interdições e desvios

Manhã desta segunda-feira (24) começou com dúvidas e adaptações de motoristas e pedestres às alterações realizadas na Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:56

Obras do Mergulhão mudaram a circulação do trânsito em Jardim Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

A nova configuração do trânsito na Avenida Dante Michelini e na Rodovia Norte Sul para as obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, dividiu opiniões e causou algumas dúvidas, mas não provocou grandes transtornos para quem precisou trafegar pela região de Jardim Camburi. Na manhã desta segunda-feira (24), A Gazeta acompanhou de perto, em horário de pico, a movimentação no local e ouviu as opiniões de motoristas e pedestres que circularam pelo trecho onde ocorre a intervenção.

Na Norte Sul, desde quarta-feira (19), os veículos no sentido Serra x Vitória usam uma nova pista construída às margens da antiga área do aeroporto para chegar à Dante Michelini em direção ao Centro da Capital.

Já quem segue pela Dante Michelini a caminho da Mata da Praia e de Jardim da Penha precisa virar à direita ao lado do antigo Hotel Canto do Sol, entrar na Norte Sul e contornar o canteiro de obras do Mergulhão para depois voltar à avenida principal da praia.

Nesta manhã, com todas as mudanças funcionando ao mesmo tempo, o alto fluxo de veículos na Norte Sul demandou mais paciência dos condutores, no trecho final da via, onde o trânsito se afunila ao entrar na Dante Michelini.

“Estou com algumas dúvidas. Ainda não sei como faço para sair da Norte Sul e retornar para Jardim Camburi, mas estou me adaptando”, disse um motorista à reportagem de A Gazeta.

No caso desse motorista, como o antigo retorno está fechado por tapumes, é necessário seguir pela Dante Michelini no trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer o retorno, como mostra o mapa abaixo:

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Dante Michelini para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul, pegando a Rua Guilherme Santos em direção à Avenida Armando Duarte Rabello.

Saindo da Norte Sul, motoristas podem entrar na Rua Guilherme Santos para entrar em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

No caso de pedestres, as principais alegações de quem conversou com a reportagem nesta manhã estão ligadas às dúvidas sobre a falta de faixas para realizar a travessia dasvias.

“As obras não têm atrapalhado meu dia a dia, mas, sim, o meu trânsito por aqui. Em alguns pontos, não tem sinalização e nem travessia adequada para dentro de Camburi. Daí fico um pouco insegura”, comenta Adriana Pereira Araujo, moradora da Serra e auxiliar de classes escolares.

Para quem transita a pé ou de bicicleta, além da mudança na Norte Sul, é importante estar atento à alteração na travessia da Avenida Dante Michelini, na altura do quiosque TantraVitória. Nesse ponto, a faixa de pedestres foi desativada com a instalação do canteiro de obras. Assim, a travessia da avenida deve ser feita na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quanto em direção ao bairro.

Na Norte Sul, quem não está em carros e motos deve seguir o seguinte traçado:

Linha vermelha mostra o trajeto a ser seguido por ciclistas no sentido Serra x Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Já na Dante Michelini, a travessia abaixo foi desativada após o início da segunda fase de obras do mergulhão.

Faixa e ciclovia existentes da Avenida Dante Michelini serão substituídas por passarela após construção do mergulhão de Jardim Camburi Crédito: Reprodução Google Maps

Apesar das recomendações, placas de sinalização, dos tapumes, cones e até de blocos de concreto, alguns pedestres e ciclistas têm furado o bloqueio da área de obras, como mostrou reportagem de A Gazeta no último sábado (22). Como agora é preciso percorrer um trecho maior para atravessar as vias, algumas pessoas têm cortado caminho e passado ao lado das novas pistas de trânsito abertas na Norte Sul, mesmo sem a existência de calçadas no local.

Ciclistas e pedestres circularam ao lado das novas pistas de trânsito abertas na Norte Sul Crédito: Jean Carlos Vago (Leitor AG)

Em veículos automotores, vale salientar que, para quem faz o trajeto Centro x Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro x Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Segundo a Prefeitura de Vitória, as alterações seguirão até a conclusão das obras, prevista para o primeiro semestre de 2027. No período, a pasta responsável pelos trabalhos disse que seguirá com orientações para quem transita na região com agentes em campo e com placas de sinalização.

Como o complexo viário vai funcionar?

Imagens mostram como deve ficar o Mergulhão de Camburi Crédito: Divulgação/PMV

De acordo com a gestão municipal, a atual etapa de obras do Mergulhão de Camburi vai utilizar 7,3 mil metros cúbicos de concreto e 850 toneladas de ferro. Serão executados 30 quilômetros de estacas perfuradas, distribuídas em 1.650 peças que formarão as paredes de sustentação dos mergulhões.

“O projeto tem como objetivo melhorar a circulação de veículos, pedestres e ciclistas, aumentando a fluidez no trânsito da região Norte de Vitória, especialmente em Jardim Camburi, garantindo passagem livre entre as avenidas Gelu Vervloet (Norte Sul) e Dante Michelini. O investimento é de R$ 77,5 milhões. Com a conclusão da obra, o tempo médio de travessia da interseção, hoje entre 55 e 88 segundos, será reduzido para até 10 segundos. A velocidade média dos veículos, atualmente de 2 km/h devido aos congestionamentos, deve subir para 33 km/h”, afirma a PMV.

No planejamento da prefeitura para a obra, o projeto pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.

Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra.

