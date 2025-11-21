Infraestrutura

Acordo garante recursos para obra da nova Rodoviária de Linhares

Investimento de R$ 8 milhões será aplicado entre 2025 e 2026 e integra ações previstas no Novo Acordo do Rio Doce

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:48

Projeção mostra como deve ficar a Rodoviária de Linhares após as obras Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A construção do novo Terminal Rodoviário de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ganhou reforço com a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd) e a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). A parceria garante o repasse de R$ 8 milhões, entre 2025 e 2026, para a obra que integra o conjunto de ações previstas no Novo Acordo do Rio Doce.

O equipamento, orçado em R$ 14 milhões, está sendo construído próximo ao aeroporto municipal e ocupará uma área de mais de 13 mil m². A expectativa é que a nova estrutura consiga atender até 300 mil passageiros ao ano. Pelo contrato, a empresa responsável terá 660 dias para concluir os trabalhos após a ordem de serviço.

O terminal faz parte das iniciativas previstas no Anexo 12 do Novo Acordo do Rio Doce, que estabelece investimentos em modernização, logística e melhoria de equipamentos públicos nos municípios impactados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), há 10 anos. Além do aporte estadual, o município também participará do financiamento da obra.

Para o secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, Guerino Balestrassi, o terminal deve reorganizar o fluxo viário e fortalecer a economia local. Ele destaca que a localização estratégica, próxima ao aeroporto e à BR-101, permitirá a integração e abrirá espaço para novas oportunidades turísticas. Balestrassi afirma, ainda, que outros termos de cooperação estão sendo estruturados, como o que viabilizará a Terceira Ponte de Colatina.

