Home
>
Cotidiano
>
Acordo garante recursos para obra da nova Rodoviária de Linhares

Acordo garante recursos para obra da nova Rodoviária de Linhares

Investimento de R$ 8 milhões será aplicado entre 2025 e 2026 e integra ações previstas no Novo Acordo do Rio Doce

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:48

Projeções mostram como deve ficar a Rodoviária de Linhares
Projeção mostra como deve ficar a Rodoviária de Linhares após as obras Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A construção do novo Terminal Rodoviário de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ganhou reforço com a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd) e a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). A parceria garante o repasse de R$ 8 milhões, entre 2025 e 2026, para a obra que integra o conjunto de ações previstas no Novo Acordo do Rio Doce.

Recomendado para você

Investimento de R$ 8 milhões será aplicado entre 2025 e 2026 e integra ações previstas no Novo Acordo do Rio Doce

Acordo garante recursos para obra da nova Rodoviária de Linhares

Evento oferece roupas e semijoias com preços acessíveis e foco em consumo sustentável

Edição especial do Encontro de Brechós será realizada neste sábado em Vitória

A ministra do STF é relatora de ação que questiona legislação aprovada no Espírito Santo e, em seu voto, sustenta que a norma viola princípios fundamentais como dignidade e igualdade

Cármen Lúcia vota para derrubar lei antigênero em escolas do ES

O equipamento, orçado em R$ 14 milhões, está sendo construído próximo ao aeroporto municipal e ocupará uma área de mais de 13 mil m². A expectativa é que a nova estrutura consiga atender até 300 mil passageiros ao ano. Pelo contrato, a empresa responsável terá 660 dias para concluir os trabalhos após a ordem de serviço.

O terminal faz parte das iniciativas previstas no Anexo 12 do Novo Acordo do Rio Doce, que estabelece investimentos em modernização, logística e melhoria de equipamentos públicos nos municípios impactados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), há 10 anos. Além do aporte estadual, o município também participará do financiamento da obra.

Para o secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, Guerino Balestrassi, o terminal deve reorganizar o fluxo viário e fortalecer a economia local. Ele destaca que a localização estratégica, próxima ao aeroporto e à BR-101, permitirá a integração e abrirá espaço para novas oportunidades turísticas. Balestrassi afirma, ainda, que outros termos de cooperação estão sendo estruturados, como o que viabilizará a Terceira Ponte de Colatina.

Leia mais

Imagem - Lama no Rio Doce: Justiça inglesa vai definir indenizações do ES até 2027

Lama no Rio Doce: Justiça inglesa vai definir indenizações do ES até 2027

Imagem - Metais pesados são encontrados em alimentos cultivados no Rio Doce 10 anos após rompimento de Fundão

Metais pesados são encontrados em alimentos cultivados no Rio Doce 10 anos após rompimento de Fundão

Imagem - Lama no Rio Doce: Justiça inglesa condena BHP por tragédia ambiental em Mariana

Lama no Rio Doce: Justiça inglesa condena BHP por tragédia ambiental em Mariana

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais