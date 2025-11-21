Quantos feminicídios somos capazes de aguentar?

O caso de Cláudia da Silva Fernandes, atropelada e morta em Cachoeiro, é mais um exemplo da brutalidade machista, com o homem decidindo o destino de uma mulher

Publicado em 21/11/2025 às 01h00
Imagem da empresária Cláudia da Silva Fernandes antes de ser morta. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Ela vai deixar saudade. Já está deixando muita saudade." Esse é o sentimento compartilhado por todas as pessoas que ficam por aqui enquanto veem partir aqueles que foram muito queridos durante a vida. Mas, quando essa partida acontece sob circunstâncias violentas, a saudade tem o peso daquilo que poderia ter sido diferente... e é nesse sentido que uma amiga de Cláudia da Silva Fernandes, de 53 anos, atropelada e morta no último domingo (16) em Cachoeiro do Itapemirimlamenta essa ausência imposta pela violência de gênero.

O empresário Marcelo Fernandes, de 57 anos, é formalmente tratado como principal suspeito da morte. Casado com a vítima, eles estavam em processo de separação. Ele se apresentou à polícia e confessou o crime, "demonstrando profundo arrependimento", segundo a sua defesa. O pensamento que ressoa é, mais uma vez, o de que as coisas poderiam ter sido diferentes em mundo no qual mulheres não são tratadas como propriedade. Uma realidade que ainda parece muito distante.

É mais um caso de feminicídio a engrossar as estatísticas. Mesmo que dados divulgados pelo Observatório da Segurança Pública apontem que de janeiro a julho de 2025 tenha havido uma queda de 40,7% nos casos — foram registrados 16 feminicídios, contra 27 no mesmo período de 2024 — a violência contra a mulher segue sendo uma mancha cotidiana. E, justamente por isso, há sempre o risco de começar a ser banalizada.

Só nesta semana: outra mulher morta em Guarapari, cujo suspeito foi preso três horas após o crime;  uma mulher foi agredida e ameaçada pelo marido "por ter chegado tarde do trabalho"; um homem agrediu a esposa que não quis manter relações sexuais com ele. A violência contra a mulher não dá trégua. 

No caso de Cachoeiro, as câmeras foram mais uma vez as protagonistas para solucionar o crime, sobretudo por se tratar de um casal de classe média, morador de um condomínio cercado de segurança. Nem sempre a polícia tem esse farto material à disposição na apuração dos feminicídios, mas o esforço investigativo precisa ser o mesmo. Mulheres estão vulneráveis em qualquer classe social.

A legislação avançou nas últimas décadas, há mais esforço punitivo e mais esclarecimento, mas as leis mais duras ainda não são capazes de evitar que homens continuem usando a violência para decidir  o destino de tantas mulheres neste país. A cultura do machismo ainda segue sendo a regra tácita. Como sociedade, é preciso acreditar que é possível fazer diferente, com uma transformação sólida de mentalidade. Fazer diferente, com políticas públicas e educação massiva, para que tantas mulheres tenham um destino diferente.

