Marido é preso e confessa feminicídio de empresária em Cachoeiro

Marcelo Fernandes, de 48 anos, era considerado foragido e se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou que matou Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:49

Marcelo Fernandes é suspeito de matar esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Segundo o delegado Felipe Rivas, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Marcelo se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou o crime – sem dar detalhes. O empresário foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

