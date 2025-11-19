Marido é preso e confessa feminicídio de empresária em Cachoeiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:49
Foi preso na noite de terça-feira (18) o empresário Marcelo Fernandes, de 57 anos, o principal suspeito de matar a esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (16). Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário, na noite seguinte ao crime.
Segundo o delegado Felipe Rivas, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Marcelo se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou o crime – sem dar detalhes. O empresário foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.
