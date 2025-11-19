Home
Marido é preso e confessa feminicídio de empresária em Cachoeiro

Marcelo Fernandes, de 48 anos, era considerado foragido e se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou que matou Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos

Wanessa Scardua

Editora / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:49

Marcelo Fernandes é suspeito de matar esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, em Cachoeiro
Marcelo Fernandes é suspeito de matar esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Foi preso na noite de terça-feira (18) o empresário Marcelo Fernandes, de 57 anos, o principal suspeito de matar a esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (16). Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário, na noite seguinte ao crime.

Segundo o delegado Felipe Rivas, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Marcelo se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou o crime – sem dar detalhes. O empresário foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

