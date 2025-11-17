Outra pessoa esteve no local onde empresária foi encontrada morta em Cachoeiro

Local onde empresária foi encontrada morta ao lado de carro, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos

Uma terceira pessoa foi vista no local onde uma empresária foi encontrada morta ao lado de um carro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã de domingo (16).

A informação foi divulgada pelo Delegado Felipe Vivas, responsável pelo caso, que disse que uma câmera de segurança de um imóvel registrou um homem de camiseta, bermuda e chinelo deixando o local do crime correndo.

Ainda segundo Vivas, a Polícia Civil acredita que ele poderia estar junto da vítima e que possa ter mais informações sobre o crime. A testemunha será procurada e intimada pela PC para depor sobre o caso.