Justiça manda prender marido suspeito de matar empresária em Cachoeiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:45
A Justiça determinou a prisão de Marcelo Fernandes, de 57 anos, suspeito de matar a esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (16). O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Plantão Judiciário, na noite seguinte ao crime.
Na decisão, a juíza Elaine Critine de Carvalho Miranda considerou que há indícios de que o marido pode ser o autor do crime e ressaltou que a prisão é necessária para evitar interferências nas investigações por se tratar de crime grave. Cláudia e Marcelo estavam em processo de divórcio. A empresária foi encontrada morta ao lado do próprio carro, na manhã de domingo, em uma estrada de chão no bairro IBC. O suspeito está foragido desde então.
