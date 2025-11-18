A Gazeta - Agora

Justiça manda prender marido suspeito de matar empresária em Cachoeiro

Juíza considerou que há indícios de que Marcelo Fernandes, de 57 anos, tenha matado a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos

Carol Leal

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:45

Marcelo Fernandes é suspeito de matar esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, em Cachoeiro
Marcelo Fernandes é suspeito de matar esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

A Justiça determinou a prisão de Marcelo Fernandes, de 57 anos, suspeito de matar a esposa, a empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (16). O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Plantão Judiciário, na noite seguinte ao crime.

Na decisão, a juíza Elaine Critine de Carvalho Miranda considerou que há indícios de que o marido pode ser o autor do crime e ressaltou que a prisão é necessária para evitar interferências nas investigações por se tratar de crime grave. Cláudia e Marcelo estavam em processo de divórcio. A empresária foi encontrada morta ao lado do próprio carro, na manhã de domingo, em uma estrada de chão no bairro IBC. O suspeito está foragido desde então.

Juíza considerou cronologia dos eventos na decisão:

  •  Marcelo, em processo de divórcio com Cláudia, sai de casa com a caminhonete do genro minutos após a empresária
  • A mesma caminhonete, encontrada na garagem do prédio, estava com marcas de sangue no pneu que indicavam um atropelamento
  • Ele voltou ao condomínio às 2h, trocou de roupas e saiu por volta das 2h30 em outro veículo, o que indica que tentou fugir e encobrir o crime

