Violência contra mulher

Empresária é encontrada morta ao lado de carro em Cachoeiro

Imagens de câmera de segurança mostram momento em que os carros da vítima e o que estaria com o marido dela passaram pela estrada de chão onde ocorreu o crime, no bairro IBC

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:00

Local onde corpo da vítima e carro foram encontrados em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

Uma empresária, de 53 anos, identificada como Cláudia Cristina da Silva Fernandes, foi encontrada morta caída ao lado do próprio carro, em uma estrada de chão no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (16). Imagens de câmera de segurança de residências do local mostram o momento em que o carro da vítima passou pela via, durante a madrugada. Cerca de 25 minutos depois, uma caminhonete é vista voltando de ré pela mesma estrada. Esse veículo, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, pertencia à filha dela, mas foi usado pelo marido da empresária.

Apesar de as imagens das câmeras mostrarem que a passagem dos veículos teria ocorrido por volta das 23 horas de sábado (15), o crime teria acontecido à 1 hora de domingo (16). Isso porque o horário no aparelho de videomonitoramento estava cerca de duas horas atrasado, conforme informou o proprietário das câmeras.

Familiares da vítima afirmaram à reportagem da TV Gazeta que a mulher tinha um relacionamento conturbado com o marido, e o casal estava em processo de separação. No dia anterior ao crime, eles haviam se encontrado no aniversário de um ano de uma das netas.

A Polícia Militar disse ter sido acionada por volta das 6 horas deste domingo (16). Ao chegar ao local, a mulher foi encontrada morta ao lado do carro. Segundo informações passadas pela perícia à TV Gazeta, o corpo estava sem marcas de tiros nem facadas. A suspeita da polícia é que o autor do crime tenha passado com um veículo várias vezes por cima da vítima.

Ainda segundo a PM, a filha de Cláudia procurou a polícia ao notar que não conseguia contato com os pais. Ela relatou que o veículo dela, usado pelo pai durante a madrugada, tinha marcas de sangue e fios de cabelo. Segundo a jovem, o pai saiu dizendo que iria ao encontro da empresária, voltou mais tarde para casa, deixou o carro dela e seguiu em direção a Alfredo Chaves com o próprio veículo, que posteriormente foi localizado em Anchieta.

Segundo familiares, a empresária era uma pessoa tranquila, extrovertida e cheia de planos. “Onde chegava animava a todos”, descreveu um deles, sem querer se identificar.



O corpo da empresária foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). O velório e o enterro ocorreram ainda neste domingo (16).

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181, onde também é possível enviar imagens e vídeos. O anonimato é garantido.



