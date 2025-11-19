Mulher de 23 anos

Suspeito de feminicídio em Guarapari é preso 3h após polícia ser acionada

Após Jamila Santos Alves, de 23 anos, ser encontrada morta na Praia do Riacho, a Polícia Civil foi acionada às 8h30 e o suspeito do crime, um ex da vítima, foi preso por volta das 11h

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:12

Jamila Santos Alves, de 23 anos, foi assassinada em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, na manhã de terça-feira (18), suspeito de matar Jamila Santos Alves, de 23 anos, na Praia do Riacho, no bairro Lameirão, em Guarapari. A captura aconteceu menos de três horas após a Polícia Civil ser acionada e iniciar as investigações. O nome dele não foi divulgado.

Segundo a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, a equipe foi acionada às 8h30, após Jamila ser encontrada sem vida na areia da praia. Os investigadores foram ao local e ouviram testemunhas e coletaram evidências do crime. As primeiras informações apontaram para um homem com quem a vítima já havia mantido um relacionamento. A partir daí, a equipe iniciou buscas pelo suspeito. Ele foi preso por volta das 11h, na Praia do Morro.



O homem estava com objetos que pertenciam a Jamila. De acordo com o delegado Franco Malini, chefe da DHPP de Guarapari, o suspeito confessou o crime durante o interrogatório. Ele relatou ter usado uma garrafa para ferir a jovem no pescoço e na cabeça porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi autuado por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Na ocasião do crime, o marido dela esteve no local onde Jamila foi encontrada morta e contou aos policiais que esperava a esposa chegar do trabalho por volta de 1h. Como ela não retornou, ele enviou mensagem às 5h, mas o celular dela já estava desligado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta