Mulher é encontrada morta em praia de Guarapari

Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (18) na praia do Lameirão, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava na areia, próximo ao mar, e apresentava um ferimento no rosto. A corporação informou que não foi possível identificar que tipo de objeto provocou a lesão. O marido dela esteve no local e contou aos militares que esperava a esposa chegar do trabalho por volta de 1h. Como ela não voltou, enviou mensagem às 5h, mas o celular já estava desligado. A perícia foi acionada. O nome da vítima não foi divulgado.