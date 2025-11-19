Homem é preso após agredir esposa que se recusou a fazer sexo na Serra

Uma mulher de 29 anos levou dois tapas no rosto após recusar ter relações sexuais com o marido. O caso aconteceu em Residencial Jacaraípe, na Serra , na última quarta-feira (18). A vítima acionou a Polícia Militar , e, na tentativa de escapar, o agressor, de 37 anos, chegou a se esconder debaixo da cama do filho, mas acabou preso.

Para os policiais, ele confirmou a agressão e disse que estava sob efeito de drogas. Segundo a Polícia Civil, o homem foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por praticar vias de fato (duas vezes) na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança, foi encaminhado ao presídio. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.