Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha por 'chegar tarde' do trabalho

Um homem de 36 anos foi preso após agredir a esposa, de 40 anos, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que, quando chegou do trabalho, o marido afirmou que ela estava retornando tarde e passou a atacá-la. A vítima relatou ter sido agredida com xingamentos, soco, chute, puxão de cabelo, e afirmou que o agressor tentou enforcá-la.