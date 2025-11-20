Mulher é agredida pelo marido em Vila Velha por 'chegar tarde' do trabalho
Um homem de 36 anos foi preso após agredir a esposa, de 40 anos, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que, quando chegou do trabalho, o marido afirmou que ela estava retornando tarde e passou a atacá-la. A vítima relatou ter sido agredida com xingamentos, soco, chute, puxão de cabelo, e afirmou que o agressor tentou enforcá-la.
A mulher contou aos policiais que, quando ela disse que acionaria a polícia, o marido a ameaçou com uma faca e afirmou que a mataria quando saísse da cadeia. Os militares encontraram a residência revirada, com móveis quebrados. O suspeito foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria qualificada pela violência doméstica, e encaminhado ao sistema prisional.