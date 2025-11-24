Que trem bão: viagens noturnas na Vitória a Minas fortalecem o turismo

Trem de Passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas. Crédito: Marcus Desimoni / NITRO

Vitória (embora a estação fique em Cariacica) e Belo Horizonte são as únicas capitais do país conectadas pelo transporte ferroviário de passageiros, e isso precisa ser mais vendido nacionalmente não somente como um plus de mobilidade, mas sobretudo como um atrativo turístico. Com a chegada do trem noturno, anunciada na semana passada, é preciso dar ainda mais visibilidade a esse diferencial.

As viagens na Estrada de Ferro Vitória a Minas já ocorrem diariamente, nos dois sentidos, com saídas às 7h e chegadas às 20h30. Não dá para amenizar, é uma viagem demorada para quem vai até o destino final, sendo muito mais prática para o trânsito entre as cidades com estações no itinerário. Viajar durante o dia, saindo de Vitória com destino a Belo Horizonte, significa perdê-lo.

As viagens noturnas serão uma exclusividade do período da alta temporada de férias (janeiro, julho e dezembro de 2026) e vão facilitar a vida de quem, por exemplo, precisa ir a Belo Horizonte, mas não pode perder um dia de trabalho ou de lazer. À noite, o tempo de viagem é praticamente o mesmo, mas pode ser aproveitado dormindo durante o trajeto. Quem trabalha nos dias úteis pode, inclusive, passar um fim de semana em uma das capitais.

É uma opção segura e relativamente barata entre as duas capitais, a se somar ao deslocamento rodoviário, pela BR 262, e ao transporte aéreo. A facilidade de ir e vir, com variedade de modais, é também qualidade de vida. Imagine um trem ligando novamente Vitória ao Rio de Janeiro também, por exemplo? A EF 118, ainda no papel, pode tornar esse sonho realidade.

O trem noturno entre Vitória e Belo Horizonte é um passo importante para quem transita entre as duas cidades, mesmo que só se viabilize de fato no período de férias. A torcida é para que dê certo e seja permanente pelo potencial de fortalecer o turismo, setor que com o fim dos incentivos ficais será um grande trunfo para a economia capixaba.

