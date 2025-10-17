Após falta de acordo

EF 118: estudo da Findes aponta que projeto só faz sentido com ramal Anchieta

Análise feita pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) aponta que a nova ferrovia que vai ligar a Grande Vitória ao Rio de Janeiro só faz sentido econômico e logístico com a inclusão do trecho até Anchieta

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:25

Ferrovia, linha de trem Crédito: Pixabay

Na análise do Coinfra, o principal desafio para tirar a ferrovia EF 118 do papel é que o projeto depende muito da construção do Ramal de Anchieta, prometido pela Vale.

"Sem esse ramal, a ferrovia perderia parte da sua utilidade. Ligaria o Porto do Açu ao Espírito Santo, mas sem conexão direta com a Estrada de Ferro Vitória a Minas ficaria difícil garantir que haveria carga suficiente para justificar o investimento. Por isso, se o governo e a Vale não chegarem a um acordo para a construção do Ramal Anchieta, será necessário atualizar os estudos técnicos e financeiros (EVTEA) para incluir esse trecho no próprio projeto da EF 118", diz o estudo, assinado pelo presidente do Conselho Temático de Infraestrutura e Energia (Coinfra), Gustavo Peters Barbosa, e pelo mestre em Engenharia de Produção, consultor em logística e energia e especialista do Coinfra, Romeu Rodrigues.

O documento aponta ainda que, mesmo que a EF 118 avance com recursos da renovação da ferrovia Minas-Rio-São Paulo (MRS), modelo de investimento chancelado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sem o ramal Anchieta perde parte da demanda do porto, como em Ubu, Anchieta, e integração com outros terminais, elevando risco de demanda e de condições econômicas.

O informe estratégico aponta estruturas possíveis para a EF 118:

Concessão tradicional (tarifas + receitas acessórias + outorga variável)



Capex (despesas de capitais para a melhoria) público por investimento cruzado

Requer licitação (Lei 8.987/95 + Lei 14.273/21), contrato de concessão, matriz de riscos e mecanismo de revisão.

Pró: governança Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) madura; compatível com investimento cruzado.

governança Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) madura; compatível com investimento cruzado. Contra: risco de demanda sem Ramal Anchieta pode exigir apoios de receita, pagamentos por disponibilidade ou triggers de reequilíbrio.

Autorização ferroviária

Contrato de adesão; maior liberdade negocial; menor tutela tarifária.



Pró: agilidade; potencial de coinvestimentos privados.



agilidade; potencial de coinvestimentos privados. Contra: difícil viabilizar apenas com tarifa se o ramal não sair; precisaria de serviços garantidos (industrial/minerais) ou mecanismos de mitigação.



Modelo híbrido com conta vinculada

Uso dos recursos MRS em obras-núcleo (pátios, túneis críticos) para reduzir Capex e alavancar concessão/PPP.



Pró: reduz risco de engenharia e Capex do privado.



reduz risco de engenharia e Capex do privado. Contra: condicionalidade à governança da conta, ao cronograma do TCU/ANTT e à priorização federal.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta