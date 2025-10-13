Home
>
Economia do ES
>
Investimento milionário de gigante da celulose para restaurar florestas inclui ES

Investimento milionário de gigante da celulose para restaurar florestas inclui ES

BNDES aprovou financiamento de R$ 250 milhões para Suzano restaurar 24 mil hectares de Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia nas áreas onde atua no país; ações chegarão ao Espírito Santo

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:14

A Suzano, gigante brasileira na produção de celulose e papel, vai investir R$ 250 milhões na restauração de 24 mil hectares de florestas e áreas degradadas na Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. O investimento será feito a partir de um financiamento liberado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com ações também no Espírito Santo.

Recomendado para você

BNDES aprovou financiamento de R$ 250 milhões para Suzano restaurar 24 mil hectares de Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia nas áreas onde atua no país; ações chegarão ao Espírito Santo

Investimento milionário de gigante da celulose para restaurar florestas inclui ES

Nova unidade vai produzir papel tissue, usado em higiente pessoal. Assim, o Espírito Santo passa a abrigar toda a cadeia do papel: da floresta ao porto

Suzano inaugura fábrica em Aracruz e vai chegar a 100% da capacidade bem antes do previsto

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou um importante entendimento regulatório a respeito de cobranças em cima de atrasos na movimentação de contêineres

Decisão pacifica dor de cabeça antiga do comércio internacional

Só na área que inclui o Norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia, consideradas uma região única, serão restaurados mais de 14 mil hectares. Isso representa 58% do projeto. No Norte capixaba, a Suzano tem fábrica em Aracruz e, no Sul da Bahia, atua em Mucuri.

A restauração ecológica é um processo que visa à recuperação da funcionalidade e da biodiversidade de ecossistemas transformados por atividades humanas. Isso inclui terras sem vegetação nativa desenvolvida ou em estágio de conservação inadequado para a sustentabilidade da biodiversidade local.

Projeto de restauração florestal da Suzano
Projeto de restauração florestal da Suzano Crédito: Suzano/Divulgação

As ações a serem implementadas pelo projeto contribuirão para a regularização ambiental de mais de 1.000 imóveis rurais, distribuídos em seis Estados: São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul.

Segundo o BNDES, esse é o maior volume de recursos já aprovados com verba do Fundo Clima para a recuperação de mata nativa degradada no Brasil.

O termo de aprovação do financiamento foi entregue na sexta-feira (10), pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, à vice-presidente executiva de Sustentabilidade, Comunicação e Marca da Suzano, Malu Paiva, durante o evento "BNDES Florestas do Brasil por Todo o Planeta", realizado no teatro da empresa pública federal, no Centro do Rio.

“O BNDES tem articulado e impulsionado a restauração florestal como ferramenta crucial para combater a crise climática, reduzir emissões de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento sustentável, que é uma prioridade do governo do presidente Lula”, ressaltou Mercadante.

Leia mais

Imagem - Suzano inaugura fábrica em Aracruz e vai chegar a 100% da capacidade bem antes do previsto

Suzano inaugura fábrica em Aracruz e vai chegar a 100% da capacidade bem antes do previsto

O projeto impulsiona um modelo de negócios emblemático no setor de florestas, tendo uma empresa de grande porte atuando como vetor de reflorestamento com espécies nativas para seus fornecedores, fortalecendo a cadeia produtiva e servindo de modelo para o setor e outras atividades econômicas.

Da área total a ser restaurada, 60% correspondem a imóveis de terceiros, parceiros da Suzano. A parceria entre o BNDES e a companhia contribuirá para a disseminação de boas práticas por meio da capacitação de proprietários e trabalhadores rurais das áreas arrendadas e adjacências em técnicas de restauração, além da geração de empregos diretos e indiretos durante as etapas de plantio, manutenção e monitoramento e na cadeia produtiva de insumos.

“O apoio do BNDES ao nosso programa de restauração reforça a importância de parcerias entre os setores público e privado para ampliar o alcance das soluções baseadas na natureza”, afirma Malu Paiva.

Esse financiamento contribuirá diretamente para o avanço de algumas metas assumidas pela Suzano, como a de conectar 500 mil hectares de vegetação nativa até 2030

Malu Paiva

Vice-presidente executiva de Sustentabilidade, Comunicação e Marca da Suzano

O projeto

Além da regularização ambiental das propriedades, a restauração das áreas degradadas proporcionará importantes serviços ecossistêmicos para as regiões, incluindo a recuperação da vegetação nativa, a redução de áreas com processos erosivos, a proteção de nascentes e recursos hídricos, o incremento da biodiversidade, a criação ou o restabelecimento de corredores ecológicos e a captura e fixação de carbono.

O processo de escolha das áreas onde ocorrerá a restauração leva em consideração a formação de corredores ecológicos e sua conexão com unidades de conservação.

O projeto prevê a utilização de metodologias diversas e adaptativas, combinando técnicas inovadoras, como semeadura com drones, com práticas consolidadas de restauração ambiental. A recuperação ocorrerá em áreas de solo exposto, pasto, vegetação secundária (área em processo natural de regeneração da vegetação nativa após supressão total ou parcial da vegetação original) e agricultura.

Conforme o estágio de degradação, serão utilizadas as metodologias mais adequadas a cada caso, tais como remoção e controle de espécies exóticas, plantio de faixas de vegetação nativa, plantio total de mudas, isolamento da área ou semeadura direta.

Além das ações no campo, a Suzano informou que vai investir em pesquisa florestal e inovação, a fim de aumentar a produtividade e a resiliência das florestas plantadas, além de fortalecer a cadeia produtiva da restauração florestal. Ao final do projeto, estima-se que a vegetação das áreas restauradas capte da atmosfera aproximadamente 228 mil toneladas de CO2 equivalente por ano.

LEIA MAIS

Startup capixaba transforma ensino em jogos e leva inovação a Brasília

Conta de energia puxa inflação na Grande Vitória em setembro

Megaloja japonesa chega a Vila Velha com planos de expansão no ES

Obras para universalizar saneamento no ES vão gerar 20 mil vagas de emprego

ES perdeu mais de 70 agências bancárias em cinco anos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

floresta Bndes Mata Atlântica

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais