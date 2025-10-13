30 startups ganham aporte de R$ 100 mil em programa de aceleração do ES

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:32
Trinta startups foram selecionadas para o processo de aceleração do programa Seedes, do governo do Espírito Santo, e vão receber R$ 100 mil cada uma para escalar seus negócios. A lista das empresas escolhidas dentro de um total de 50 participantes da etapa de pré-aceleração foi apresentada nesta segunda-feira (13) em evento no Hub ES+, em Vitória.
As selecionadas iniciam agora um ciclo de mentorias, capacitações e conexões estratégicas, visando aprimorar seus modelos de negócio e ampliar seus impactos no mercado. Das selecionadas, 27 são do Espírito Santo e as outras três são de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O processo de aceleração dura seis meses. E a primeira parte do recurso (R$ 50 mil) as selecionadas recebem depois que assinam termo de outorga e entregam todos os documentos e processo legais. Depois de três meses, prestam contas e recebem o restante da verba. No final da aceleração, cinco das startups podem receber mais R$ 100 mil se tiverem soluções para a sociedade.
“Quando buscamos 30 empresas para acelerar e gerar mais oportunidade, demonstramos o caminho que queremos para o nosso desenvolvimento. Queremos que o Espírito Santo aprofunde os estudos em inovação e tecnologia. Não queremos ser apenas consumidores de tecnologia, mas também ser provedores. Isso já trouxe resultados para a sociedade capixaba. Incentivamos as pessoas a saírem do lugar, a se motivarem e a buscar empreender, enquanto isso vamos dando o suporte para o crescimento desses empreendedores”, afirmou o governador Renato Casagrande.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, lembrou que o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente pelo investimento em inovação e pelo trabalho de popularização e interiorização da tecnologia.
“Nesta nova fase do Seedes, as startups selecionadas vão receber seis meses de mentoria e o aporte de R$ 100 mil para escalar seus negócios, gerando emprego, renda e soluções que melhorem a vida das pessoas”, destacou Lamas.
Entre as startups destacadas, a Triple AI conquistou o primeiro lugar na classificação geral, com uma solução inovadora baseada em inteligência artificial aplicada à automação de processos e análise de dados. Para o representante da startup, a jornada de pré-aceleração foi essencial para consolidar o projeto e preparar o time para essa nova etapa.
“A pré-aceleração foi um momento muito importante, em que tivemos contato direto com toda a equipe da NeoVentures e da aceleração. Foi quando conseguimos fincar as estacas para o próximo processo, entender melhor nossos caminhos e dar os primeiros passos com mais clareza. Agora, com a aceleração, as expectativas são muito altas. Enxergamos o Seedes como uma verdadeira alavanca para o nosso crescimento”, comentou o CEO e representante da Triple AI, Eduardo Barcelos.
O programa também atua como um articulador de parcerias institucionais, conectando startups a grandes empresas, fundos de investimento e órgãos públicos. Essa rede colaborativa fortalece a cultura da inovação e estimula o desenvolvimento de soluções de impacto social e econômico.
O Seedes integra as ações da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). O programa contribui para a meta estadual de alcançar 1.000 startups até 2029.
