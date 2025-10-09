Conta de energia puxa inflação na Grande Vitória em setembro

Home
IPCA capixaba no nono mês do ano avançou 0,76%, acima da média nacional. Despesas com gasolina também contribuíram para a alta das despesas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:38

Os preços da energia elétrica e gasolina aqueceram os gastos das famílias na Grande Vitória em setembro. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quinta-feira (9), a inflação na Região Metropolitana do Espírito Santo foi de 0,76%, avanço acima da média nacional, que ficou em 0,48%.

Apesar de o segmento de alimentação e bebidas ter apresentado um cenário mais ameno, com queda de 0,49% no nono mês do ano, o resultado capixaba foi um dos maiores do país. A retração não foi suficiente para anular o peso dos reajustes nos serviços essenciais.

Conta de luz, lâmpada acesa, energia elétrica
No segmento Habitação, o item que mais disparou foi energia elétrica residencial, com variação de 12,53% Crédito: Freepik

O grupo de Habitação, que tem um peso considerável no cálculo da inflação, foi o principal motor da alta. Dentro dele, o item que mais disparou foi a energia elétrica residencial, com uma variação de 12,53%. Outro setor que impulsionou as despesas das famílias foi o de transportes, com aumento de 3,76% no valor da gasolina.

No ano, a conta de luz do capixaba subiu 26,25%, contribuindo para que o IPCA acumulasse em nove meses crescimento de 4,35%. No Brasil, a alta da energia elétrica foi de 16,42% e a inflação oficial alcançou 3,64% entre janeiro e setembro.

Segundo o gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, “a alta da energia ocorreu em decorrência do fim do Bônus de Itaipu, que concedeu descontos nas faturas de agosto. Além disso, permaneceu em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta e luz a cada 100 Kwh consumidos”.

