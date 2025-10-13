Descarbonização

Vale vai testar troca de diesel por etanol em locomotivas da Vitória a Minas

Vale e a fabricante Wabtec assinam acordo pioneiro para testar o uso do combustível renovável como forma de reduzir emissão de poluentes

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:28

Locomotiva Wabtec na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Cristiano Oliveira/ Vale

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que liga Belo Horizonte (MG) ao Espírito Santo, foi escolhida pela Vale para o desenvolvimento de estudos de um motor flex, que possa utilizar tanto diesel quanto uma mistura com etanol. O acordo entre a mineradora e a fabricante de locomotivas Wabtec Corporation foi anunciado nesta segunda-feira (13).

Os estudos serão realizados inicialmente em laboratório para validar o conceito e avaliar o desempenho, a redução de emissões e a taxa de substituição etanol/diesel. A previsão é que os estudos e testes nas instalações do fabricante ocorram até 2027, para avaliação de uso futuro na frota da EFVM.

O acordo para o uso de etanol, um combustível renovável que substitui o diesel fóssil, é parte de uma série de iniciativas conjuntas com a Wabtec para o avanço do programa de descarbonização das operações ferroviárias da Vale.

Em março, as empresas anunciaram um acordo para a compra de 50 locomotivas equipadas com motor Evolution Series, preparadas para operar com até 25% de biodiesel contido na mistura com diesel. Nos próximos anos, Vale e Wabtec realizarão uma série de testes na tentativa de elevar ainda mais esse percentual.

“Iniciativas inovadoras como essas, para a adoção de combustíveis alternativos em nossas locomotivas, fazem parte do compromisso da Vale de acelerar a descarbonização de nossa malha ferroviária", afirma Carlos Medeiros, vice-presidente de Operações da Vale. “Em 2024, a malha ferroviária da Vale representou 14% das emissões de carbono da empresa."

“Pela primeira vez, a Wabtec utilizará o etanol como fonte de energia em uma locomotiva, um marco no setor ferroviário mundial. Estamos comprometidos em desenvolver soluções tecnológicas que acelerem a transição para um transporte mais eficiente e sustentável”, afirma Danilo Miyasato, presidente e líder regional da Wabtec na América Latina.

