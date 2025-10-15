Sustentabilidade digital

Tecnologia do ES que alia IA ao meio ambiente ganha recursos do Google

A Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (Fest) foi uma das oito instituições escolhidas para receber parte dos R$ 18 milhões destinados ao Desafio IA Natureza & Clima

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:27

Projeto desenvolvido no Espírito Santo foi selecionado pelo Google e iCS Crédito: Divulgação

Uma tecnologia desenvolvida no Espírito Santo que alia Inteligência Artificial aos cuidados com o meio ambiente e ações para sustentabilidade foi uma das selecionadas pelo Google Brasil e Instituto Clima e Sociedade (iCS) para receber recursos para implantação do projeto.

A plataforma Terras do Brasil, projeto da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (Fest) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), foi um dos oito premiados no edital Desafio IA Natureza e Clima, que vai investir R$ 18 milhões em soluções de sustentabilidade digital no país. No total, foram 395 propostas inscritas.

A execução dos projetos tem início previsto para novembro, durante a COP30, em Belém (PA), com conclusão em outubro de 2027.

Leia mais Da quebra do coco à economia solidária: a força feminina na resistência do babaçu e açaí

A iniciativa busca apoiar políticas públicas e fortalecer a governança fundiária e ambiental, permitindo o monitoramento contínuo do uso da terra, a geração automatizada de diagnósticos e o desenvolvimento de indicadores de desempenho. Com isso, pretende-se oferecer ao poder público uma ferramenta tecnológica de ponta para uma gestão territorial mais eficiente, precisa e orientada por dados.

Além do avanço tecnológico, o projeto também prevê melhorias na experiência do usuário, com assistentes virtuais inteligentes que ajudarão gestores e cidadãos em processos de regularização fundiária. Outro destaque é o uso de IA para identificar corredores ecológicos, conciliando ocupação produtiva e preservação ambiental, fortalecendo a sustentabilidade e a resiliência dos ecossistemas.

“Estar entre os oito projetos selecionados pelo Google e iCS é um reconhecimento da capacidade técnica e da visão inovadora que a Fest tem construído ao longo dos anos em parceria com a Ufes. Esse projeto reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação digital e o uso responsável da tecnologia em benefício da sociedade”, destaca Patrícia Bourguignon Soares, diretora da Fest.

Leia mais Economia circular e IA são temas no principal evento sobre reciclagem no ES

Bourguignon ressalta a importância do uso da inteligência artificial como aliada da sustentabilidade e da gestão pública: “Com o apoio do Google e do iCS, poderemos ampliar a capacidade da plataforma Terras do Brasil, levando a tecnologia a um novo patamar de integração e impacto social. Nosso objetivo é contribuir para uma governança territorial mais transparente, eficiente e ambientalmente equilibrada.”

O superintendente da fundação, Armando Biondo Filho, também celebrou a conquista: “Esse resultado é fruto da dedicação de nossas equipes e da sólida parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A Fest tem se consolidado como uma ponte entre ciência, tecnologia e gestão pública, e esse reconhecimento nacional mostra que estamos no caminho certo para contribuir com soluções que unem eficiência administrativa e sustentabilidade ambiental.”

O anúncio oficial dos oito projetos selecionados ocorreu nesta quarta-feira (15), durante evento realizado no hotel Brasília Palace, que reuniu especialistas, gestores públicos e representantes das organizações contempladas. O investimento, financiado pelo Google.org, representa o maior aporte já feito pela organização em projetos de sustentabilidade na América Latina.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta