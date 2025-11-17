Veja horário

Trem de passageiros de Vitória a Minas terá viagens noturnas na alta temporada

Novidade foi divulgada pela Vale na manhã desta segunda-feira (17)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:51

Trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Vale/Divulgação

Atenção, viajantes! O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) agora tem um novo horário de partida de Cariacica em direção a Belo Horizonte (MG): 18h.

A novidade foi divulgada pela Vale — operadora da via — na manhã desta segunda-feira (17).

A venda de passagens para o novo horário começa na próxima quinta-feira (20), e o "Trem de Férias" vai circular em janeiro, julho e dezembro em horário noturno. As compras poderão ser feitas no horário de funcionamento das bilheterias das estações ou on-line no site vale.com/tremdepassageiros. No portal, a venda ficará disponível 24h, diariamente.

A primeira viagem no novo horário será realizada em 1° de janeiro. O valor das passagens será o mesmo das viagens diurnas: R$ 81 na classe econômica e R$ 116, na classe executiva.

Partindo de Cariacica, o trem noturno vai parar nas estações de maior demanda: Pedro Nolasco, Fundão, Colatina, Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor, Conselheiro pena, Valadares, Ipatinga, Nova Era, Rio Piracicaba e Barão de Cocais, chegando em Belo Horizonte às 7h50.

Já vindo da capital mineira, as estações com paradas serão: Belo Horizonte, Barão de Cocais, Rio Piracicaba, Nova Era, Ipatinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Função e Pedro Nolasco, com chegada às 8h15.

Em todas as estações, o sistema de iluminação será reforçado, visando a segurança dos passageiros.

O objetivo, segundo a Vale, é ampliar as viagens na alta temporada, ou seja, durante o período de verão e de férias escolares. A expectativa é atender 20 mil passageiros por mês nas viagens noturnas, totalizando 60 mil na alta temporada.

Antes, as partidas eram apenas matutinas, com as locomotivas saindo das estações às 7h na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, e na Estação Central, em Belo Horizonte, para um trajeto de 664 quilômetros.

*Em atualização

Leia mais Tarifas do trem de passageiros na Vitória a Minas vão aumentar; veja valores

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta