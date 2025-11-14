Tarifas do trem de passageiros na Vitória a Minas vão aumentar; veja valores

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:23
A partir do dia 10 de dezembro, as tarifas do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), operada pela Vale, terão reajuste nos valores.
O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, será alterado de R$ 116 para R$ 125 na classe executiva, e de R$ 81 para R$ 87, na econômica, nas compras a partir do dia 10 de dezembro.
De acordo com a Vale, a atualização das tarifas está prevista no contrato de concessão e segue abaixo dos limites estabelecidos pela agência reguladora. Para este ano, o índice é de aproximadamente 8%.
O reajuste, segundo a Vale, atende aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e tem como objetivo manter a sustentabilidade operacional e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.
O trem de passageiros da EFVM é um importante meio de transporte entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, percorrendo cerca de 664 quilômetros entre Belo Horizonte (MG) e Cariacica (ES).
Nos próximos meses está prevista a implantação de novo horário do trem de passageiros, que hoje tem embarques a partir das 7 horas tanto em Cariacica quanto em Belo Horizonte. O reforço deve ocorrer durante a alta temporada, no período de verão e férias escolares.
