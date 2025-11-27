Onde estão os 6 novos radares que voltam a multar em Vila Velha

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:22
Os seis novos radares instalados em Vila Velha, no Espírito Santo, que geraram polêmica e confusão entre motoristas devido aos limites variados de velocidade voltarão a multar a partir do primeiro dia de dezembro. Mais de 16 mil infrações foram registradas em cerca de 40 dias — o que gerou muita reclamação entre os condutores. Suspensos desde o fim de outubro, os equipamentos estão prontos para retornarem às atividades. Confira em quais pontos eles estão instalados e quais são as novas velocidades permitidas nos trechos.
O que mudou?
■ Passou de 40 para 60 km/h no trecho entre a Rua Antônio Ataíde e Avenida Carioca, em Divino Espírito Santo e entre as ruasCastelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro
■ Passou de 50 para 60 km/h no trecho entre a Avenida Luciano das Neves e a Rua Europa, em Divino Espírito Santo
Nos demais três pontos permanecem os limites de velocidade anunciados desde a instalação dos equipamentos conforme infográfico acima
Exceder a velocidade máxima permitida gera multa conforme o percentual acima do limite:
