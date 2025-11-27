Home
Onde estão os 6 novos radares que voltam a multar em Vila Velha

Equipamentos foram suspensos após polêmica e cerca de 16 mil multas em apenas 40 dias; prefeitura fez mudanças, mas eles voltarão às atividades em dezembro

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:22

Os seis novos radares instalados em Vila Velha, no Espírito Santo, que geraram polêmica e confusão entre motoristas devido aos limites variados de velocidade voltarão a multar a partir do primeiro dia de dezembro. Mais de 16 mil infrações foram registradas em cerca de 40 dias  — o que gerou muita reclamação entre os condutores. Suspensos desde o fim de outubro, os equipamentos estão prontos para retornarem às atividades. Confira em quais pontos eles estão instalados e quais são as novas velocidades permitidas nos trechos.

O que mudou?

Passou de 40 para 60 km/h no trecho entre a Rua Antônio Ataíde e Avenida Carioca, em Divino Espírito Santo e entre as ruasCastelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro

Passou de 50 para 60 km/h no trecho entre a Avenida Luciano das Neves e a Rua Europa, em Divino Espírito Santo

Nos demais três pontos permanecem os limites de velocidade anunciados desde a instalação dos equipamentos conforme infográfico acima

As multas por infrações

Exceder a velocidade máxima permitida gera multa conforme o percentual acima do limite:

  • Até 20% | Infração média: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16
  • De 20% a 50% | Infração grave: 5 pontos na CNH e multa de 195,23
  • Acima de 50% | Infração gravíssima (3x): 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

  • Avançar sinal vermelho | Infração gravíssima: 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47
  • Parar sobre a faixa de pedestres | Infração média: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

