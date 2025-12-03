Pacientes que seguiam para consulta em Vitória sofrem acidente em Aracruz
Publicado em 03/12/2025 às 12h52
Um motorista e dois pacientes que seguiam em um veículo da Prefeitura de Aracruz para consultas médicas em Vitória, no Espírito Santo, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar no distrito de Santa Rosa — ainda na cidade do norte capixaba. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) e as três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para um hospital.
A prefeitura informou que as vítimas estão bem e que presta o suporte necessário a elas. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
■ LEIA TAMBÉM | Em busca da cura