Pacientes que seguiam para consulta em Vitória sofrem acidente em Aracruz

Um motorista e dois pacientes que seguiam em um veículo da Prefeitura de Aracruz para consultas médicas em Vitória, no Espírito Santo, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar no distrito de Santa Rosa — ainda na cidade do norte capixaba. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) e as três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para um hospital.