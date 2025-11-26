Todo mundo sai ganhando com o turismo comunitário em Vitória

Ilha das Caieiras, em Vitória . Crédito: Vitor Jubini

Nesta terça-feira (25), o repórter Diony Silva mostrou no Gazeta Meio-Dia que agora os dois empreendedores sociais estão compartilhando a experiência com os moradores dos bairros da Grande São Pedro. O que todos esses locais têm em comum: são regiões periféricas da Capital com atrativos turísticos incontestáveis e algumas das paisagens mais bonitas da Ilha. Quando são os próprios moradores que recebem o visitante, ocorre uma aproximação que é importante até mesmo para destruir estigmas e preconceitos.

Com esses guias locais, o turista se conecta mais profundamente com a região, para além da mera contemplação, como no caso das belas paisagens da Ilha das Caieiras. O visitante come nos bares e restaurantes e acaba incentivando a economia criativa local, fortalecendo uma cadeia de consumo importante para quem vive nas regiões. É um trabalho de divulgação que começa atraindo os próprios moradores da cidade e, no boca a boca e na publicidade ativa, pode atrair gente de todo o país.

O poder público, tantos nos âmbitos municipal quanto estadual, tem de ser um parceiro ativo dessas iniciativas, promovendo a divulgação e criando um ambiente propício aos investimentos, o que também inclui a segurança pública. Tudo de uma forma que facilite a vida de quem deseja empreender no turismo nessas comunidades, não dificultar. Essas ações podem provocar pequenas revoluções, com mais dinheiro circulando nesses bairros com tantas atrações e histórias.

O turismo no Espírito Santo tem sido a aposta para superar as perdas financeiras que vão ocorrer com o fim dos incentivos fiscais, é preciso estar atento a todo esse potencial. Capitais como o Rio de Janeiro e Salvador já fazem essa integração com as comunidades e, no geral, dá muito certo. A economia, os moradores e os turistas: todos saem ganhando quando o turismo é feito por quem mais ama o lugar onde vive.

