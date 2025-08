Sustentabilidade

Evento reúne especialistas para repensar o turismo com inovação e sustentabilidade

O encontro é aberto ao público e será realizado na Rede Gazeta e busca trazer novas perspectivas, dialogar com instituições e parceiros e explorar o potencial sustentável do turismo no Espírito Santo

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 13:33

Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável Crédito: Yuri Barichivich

Em Jesus de Nazareth, em Vitória, os moradores vêm transformando o turismo em ferramenta de valorização cultural e geração de renda. Com o projeto “Tour no Morro”, visitantes percorrem as ladeiras da comunidade para conhecer a gastronomia local, mirantes com vista para o mar e histórias contadas por quem vive ali. Um dos guias da iniciativa, Fernando Martins, é um dos participantes do Workshop Turismo Sustentável, que acontece nesta quinta-feira (14), na Capital.>

Promovido pelo Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em parceria com a Cidade da Inovação - parque tecnológico do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - o evento propõe discutir caminhos mais conscientes e inovadores para o turismo capixaba.>

A proposta é reunir especialistas, instituições e parceiros para trocar experiências e explorar alternativas que combinem fomento ao setor, inovação, preservação ambiental e fortalecimento das comunidades locais.>

“A inovação não é um fim, é um meio. E quando olhamos para o turismo sustentável, percebemos muitas soluções sendo desenvolvidas ou adaptadas para valorizar o território, envolver as pessoas e preservar os recursos”, afirma o analista de inovação do Fonte Hub, Léo Fraga.>

Para Fernando Martins, o projeto Tour no Morro é uma oportunidade para conhecer a região sob uma nova perspectiva. “Aqui, a gente transforma o turismo em uma experiência viva, com escuta ativa, troca de saberes e valorização da cultura local. Cada passeio é um convite pra conhecer o morro com outros olhos”, comenta.>

Segundo Peter Dostler, líder do Programa de Capacitação da Cidade da Inovação, a articulação entre economia verde, economia azul e turismo sustentável será um dos eixos do debate.>

“Temos promovido encontros fora da Cidade justamente para debater temas estratégicos, como este, com parceiros como o Fonte Hub. A ideia é reunir especialistas e o público para pensar, juntos, projetos que enfrentam os desafios do turismo no Espírito Santo”, diz.>

Entre os palestrantes confirmados estão o secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio; o embaixador do projeto Tour no Morro, além de representantes de empresas e instituições ligadas ao setor.>

“Queremos abrir esse diálogo com quem já está fazendo, mas também com quem quer construir caminhos possíveis para o futuro do turismo aqui no Espírito Santo”, completa Fraga.

Serviço:

Workshop Turismo Sustentável >

Onde? Rede Gazeta - Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo - Vitória/ES;>

Quando? Quinta-feira, 14 de agosto;>

Horário? De 14h às 18h30;>

