Guns N'Roses em Cariacica: sucesso de vendas mostra potencial do ES

Guns N' Roses vem ao Espírito Santo em 2026.

Desde 2014, quando Paul McCartney fez o primeiro show internacional após a reforma do Kleber Andrade, não se ouviu mais falar em outra turnê nas mesmas proporções por aqui. E na época foram cogitadas bandas do porte de Rolling Stones e U2. Nada se confirmou. Pode até ter demorado para acontecer de novo, mas o sucesso na venda de ingressos para o Guns N'Roses deve ser um estímulo para novas empreitadas internacionais. É um bom presságio.

O público esperado é de 35 mil pessoas no estádio, e certamente um percentual considerável será de turistas. Frederico Rezende, CEO da Fatto Entreter, responsável pela produção no Espírito Santou, contou ao HZ que houve uma disputa pelo show com Belo Horizonte. Como ocorre sempre em grandes turnês, o fluxo de visitantes dessas cidades que ficaram de fora deve ser relevante para movimentar toda a cadeia de turismo e de serviços da Grande Vitória. Exemplos não faltam de como o amor por uma banda é capaz de movimentar os fãs.

Governo e prefeituras precisam aproveitar essa onda e divulgar os atrativos para quem chega por aqui especialmente para o show. Coincidentemente, a banda desembarca em pleno domingo da Festa da Penha, em 12 de abril... por mais distintos que sejam os eventos, um sagrado e outro profano, é possível promover uma divulgação das tradições capixabas. O que importa é aproveitar a chegada de visitantes, deixar a marca do Estado em suas memórias e a assim garantir a vontade de voltar.

O sucesso do turismo é construído com boas experiências, e a vinda da banda de Axl Rose e Slash pode contribuir muito para isso. A consolidação do Espírito Santo como destino turístico é um dos caminhos para superar as perdas com o fim das isenções fiscais, há muita expectativa com o setor. Mas é preciso usar boas estratégias. Shows são excelentes cartões de visita.

O Kleber Andrade é tão bem localizado quanto muitos dos estádios que recebem shows no país e precisa se programar para disputar mais espetáculos de grande porte, diversificados para atingir diferentes perfis de público. O Guns N'Roses foi uma escolha acertada que precisa inspirar os produtores locais, com apoio do poder público, a consolidar o Espírito Santo na rota das turnês internacionais.

