Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória
Você tem a sensação de que as chuvas no ES estão diferentes?
Isso não é coincidência. É um reflexo direto das mudanças climáticas. O aumento da temperatura global aquece o ar e os oceanos, elevando a evaporação e a quantidade de vapor d’água na atmosfera
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00