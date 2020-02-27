Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casos de suspeita de coronavírus no Brasil sobem para 132
Aumento no número

Casos de suspeita de coronavírus no Brasil sobem para 132

O Brasil tem apenas um caso confirmado, de um um homem de 61 anos de São Paulo. Ele esteve na Itália, um dos países com mais casos

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 18:24
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
O número de casos de suspeita de infecção por coronavírus no Brasil disparou nas últimas horas e chegou a 132 nesta quinta-feira (27) --eram 20 na quarta. Outras 213 notificações ainda não foram analisadas mas, segundo o Ministério da Saúde, esse volume deve incrementar as suspeitas.
O Brasil tem apenas um caso confirmado, de um um homem de 61 anos de São Paulo. Ele esteve na Itália, um dos países com mais casos.
Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, o aumento de casos de suspeita de infecção no Brasil se deve à ampliação de países com casos confirmados. Já há mais de 81 mil casos confirmados em 37 países. O número de mortes chega a 2.918 em todo mundo.

Veja Também

Ministério da Saúde antecipa campanha de vacinação contra a gripe por causa de coronavírus

Coronavírus faz federação de tênis de mesa cancelar três torneios na Itália

Dos 132 casos classificados como suspeitos no Brasil, 121 têm histórico de viagens para China, Itália ou Japão. Oito deles tiveram contatos com casos de suspeita no Brasil e outros 3 são pessoas com contatos com o homem infectado.
"A grande maioria dos 213 casos em análise deve entrar na lista de suspeitos", disse Gabbardo. "Os estados nos mandaram e entenderam que são casos suspeitos, mas não tivemos tempo suficiente para análise pormenorizada", disse Gabbardo.
Há 10 estados com casos de suspeita: São Paulo (55), Rio Grande do Sul (24), Rio de Janeiro (9), Santa Catarina (8), Paraná (5), Minas Gerais (5), Distrito Federal (5), Goiás (3), Mato Grosso do Sul (2) e Espírito Santo.

Veja Também

Contra coronavírus, arcebispo de Vitória 'corta' abraço da paz em missas

Dólar bate R$ 4,50 com temor por surto de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados