Surto de coronavírus altera mais de 100 eventos esportivos pelo mundo

Mundial Indoor em Nanquim, na China, de 13 a 15 de março: adiado para março de 2021;

Maratona de Hong Kong, em 9 de fevereiro: cancelada;

Campeonato Asiático Indoor em Hangzhou, na China, de 12 a 13 de fevereiro: cancelado;

Maratona de Tóquio, no Japão, em 1.º de março: restrita a corredores de elite;

Maratona Feminina de Nagoya, no Japão, em 8 de março: restrita a corredores de elite;

Maratona de Pyongyang, na Coreia do Norte, em 12 de abril: cancelada.