Surto de coronavírus altera mais de 100 eventos esportivos pelo mundo

Campeonato Internacional de Solidariedade em Dhaka, Bangladesh, de 22 a 28 de fevereiro: adiado;
Copa do Mundo em Xangai, na China, de 4 a 10 de maio: cancelada.
Mundial Indoor em Nanquim, na China, de 13 a 15 de março: adiado para março de 2021;
Maratona de Hong Kong, em 9 de fevereiro: cancelada;
Campeonato Asiático Indoor em Hangzhou, na China, de 12 a 13 de fevereiro: cancelado;
Maratona de Tóquio, no Japão, em 1.º de março: restrita a corredores de elite;
Maratona Feminina de Nagoya, no Japão, em 8 de março: restrita a corredores de elite;
Maratona de Pyongyang, na Coreia do Norte, em 12 de abril: cancelada.
GP da China de Fórmula 1, em Xangai, no dia 19 de abril: adiado;
Etapa da Fórmula E, em Sanya, na China, no dia 21 de março: cancelado.
China Masters em Hainan, na China, de 25 de fevereiro a 1 de março: adiada;
Desafio Internacional do Vietnã em Hanói, de 24 a 29 de março: adiado para de 2 a 7 de junho.
Torneio Pré-Olímpico Feminino em Foshan, na China, de 6 a 9 de fevereiro: transferido para Belgrado, na Sérvia;
Eliminatórias para a Copa da Ásia (Filipinas x Tailândia, Japão x China e China x Malásia): adiadas (as partidas agendadas para Hong Kong mudaram o mando de jogo para a casa dos oponentes).
Evento-teste olímpico em Zhangjiakou, na China, de 27 de fevereiro a 2 de março: cancelado.
Pré-Olímpico Ásia-Oceania, em Wuhan, na China, de 3 a 11 de março: transferido para Amã, na Jordânia.
Copa do Mundo em Wujiang, na China, de 18 a 19 de abril: cancelada;
Copa do Mundo em Chongqing, na China, em 22 de abril: cancelada.
Masters Series de Hong Kong, de 14 a 16 de fevereiro: cancelado.
Honda LPGA de Pattaya, na Tailândia, de 20 a 23 de fevereiro: cancelada;
Campeonato Mundial Feminino de Cingapura, de 27 de fevereiro a 1.º de março: cancelado;
Blue Bay LPGA na ilha de Hainan, na China, de 5 a 8 de março: cancelado;
Maybank Championship de Kuala Lumpur, na Malásia, de 16 a 19 de abril: adiado;
Aberto da China em Shenzhen, de 23 a 26 de abril: adiado;
Torneio Daikin Orchid em Okinawa, no Japão, de 5 a 8 de março: proibido para torcedores.
Copa do Mundo Artística em Melbourne, na Austrália, de 20 a 23 de fevereiro: equipe da China retirou-se.
Torneio Pré-Olímpico Feminino em Montenegro, de 20 a 22 de março: China retirou-se e Hong Kong recusou convite para participar.
Women?s Challenge Cup da Ásia em Manila, Filipinas, de 23 a 28 de fevereiro: cancelado.
Grand Slam de Paris, na França, de 8 a 9 de fevereiro: a equipe da China retirou-se;
Grand Slam de Dusseldorf, na Alemanha, de 21 a 23 de fevereiro: a equipe da China retirou-se.
Mundial de Xiamen, na China, de 25 a 31 de maio: transferido para Cancún, no México.
Torneio Seis Nações Feminino (Itália x Escócia), em Legnano, na Itália, no dia 23 de fevereiro: adiado;
Hong Kong Sevens, de 3 a 5 de abril: adiado para 16 a 18 de outubro;
Cingapura Sevens, de 11 a 12 de abril: adiado para 10 a 11 de outubro;
Campeonato Feminino da Ásia em Hong Kong, de 14 a 22 de março: adiado para 8 a 16 de maio.
Campeonato Asiático Nacra 17 de Xangai, na China, de 1 a 6 de março: transferido para Gênova, na Itália, de 12 a 19 de abril;
Campeonato Asiático 49erFX de Hainan, na China, de 20 a 29 de março: transferido para Gênova, na Itália, de 12 a 19 de abril.
Copa do Mundo de Yanqing, na China, de 15 a 16 de fevereiro: cancelada.
Liga dos Campeões da Ásia (jogos envolvendo os clubes chineses Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua e Shanghai SIPG foram adiados para abril e maio. Jogos envolvendo os clubes da sul-coreanos Jeonbuk Hyundai Motors, Suwon Samsung Bluewings e FC Seoul serão jogados com portões fechados a partir de 3 de março);
Liga Europa (Inter de Milão x Ludogorets Razgrad), em 27 de fevereiro: portões fechados;
Pré-Olímpico Feminino Asiático, de Wuhan, na China, de 3 a 13 de fevereiro: transferido para Sidney, na Austrália;
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (China x Maldivas, em 26 de março, e China x Guam, em 31 de março): transferido para Buriram, na Tailândia, sem torcida;
Copa da Ásia: todos os jogos da fase de grupos e dos playoffs na zona leste foram adiados para 7 de abril
Super Liga Chinesa, com início em 22 de fevereiro: adiada;
Jogos das Séries A, B, C, D e Série A Feminina nas regiões da Lombardia e Veneto, na Itália, em 22 de fevereiro: adiados;
Irã Pro League: espectadores banidos de todos os jogos a partir de 24 de fevereiro;
Liga K da Coreia do Sul, prevista para 29 de fevereiro: adiada;
J League do Japão: todos os jogos suspensos até 15 de março;
Amistosos entre Japão e África do Sul, em 27 de março: adiado;
Reunião do Conselho da Fifa em Assunção, no Paraguai, em 20 de março: alterada para videoconferência.
Campeonato Asiáticos de Pólo Aquático em Nur-Sultan, no Cazaquistão, de 12 a 16 de fevereiro: cancelado;
GP de Mergulho de Madri, na Espanha, de 14 a 16 de fevereiro: a equipe da China retirou-se;
Seletiva olímpica da China, em Qingdao, de 28 de março a 4 de abril: transferida para 10 a 16 de maio.
Mundial de equipes em Busan, na Coreia do Sul, de 22 a 29 de maio: adiado para 21 a 28 de junho;
Aberto da Coreia do Sul em Busan, de 16 a 21 de junho: suspenso;
Aberto da Austrália em Geelong, de 23 a 28 de junho: suspenso.
Pré-Olímpico Asiático de Wuxi, na China, de 10 a 11 de abril: transferido para Amã, na Jordânia.
Fed Cup Ásia-Oceania de Dongguan, na China, de 3 a 7 de março: transferido para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Copa do Mundo de Vôlei de Praia em Yangzhou, na China, de 22 a 26 de abril: adiado.
Campeonato Asiático, de Nur-Sultan, no Casaquistão, de 18 a 25 de abril: transferido para Tashkent, no Usbequistão.
Campeonato Asiático em Nova Délhi, na Índia, de 20 a 23 de fevereiro: China, Coreia do Norte e Turcomenistão retiraram-se;
Pré-Olímpico Asiático de Xian, na China, de 27 a 29 de março: transferido para Bishkek, no Quirguistão.