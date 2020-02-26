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Surto mundial

Surto de coronavírus altera mais de 100 eventos esportivos pelo mundo

Competições foram adiadas, canceladas ou transferidas de local. Outra solução encontrada pelas autoridades foi vetar a presença de torcedores nas arquibancadas. As mudanças têm alterado a classificação de atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 15:06
Mais de uma centena de eventos esportivos foram afetados pelo surto de coronavírus, que começou na China e já atinge vários países asiáticos e europeus. Competições foram adiadas, canceladas ou transferidas de local. Outra solução encontrada pelas autoridades foi vetar a presença de torcedores nas arquibancadas. As mudanças têm alterado também a classificação de atletas de várias modalidades para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.
Porto de Yokohama, perto de Tóquio. Crédito: EUGENE HOSHIKO / AP / ESTADÃO CONTEÚDO
Confira a lista de eventos esportivos cancelados ou adiados até o momento:
TIRO COM ARCO

Campeonato Internacional de Solidariedade em Dhaka, Bangladesh, de 22 a 28 de fevereiro: adiado;

Copa do Mundo em Xangai, na China, de 4 a 10 de maio: cancelada.

ATLETISMO

Mundial Indoor em Nanquim, na China, de 13 a 15 de março: adiado para março de 2021;

Maratona de Hong Kong, em 9 de fevereiro: cancelada;

Campeonato Asiático Indoor em Hangzhou, na China, de 12 a 13 de fevereiro: cancelado;

Maratona de Tóquio, no Japão, em 1.º de março: restrita a corredores de elite;

Maratona Feminina de Nagoya, no Japão, em 8 de março: restrita a corredores de elite;

Maratona de Pyongyang, na Coreia do Norte, em 12 de abril: cancelada.

AUTOMOBILISMO

GP da China de Fórmula 1, em Xangai, no dia 19 de abril: adiado;

Etapa da Fórmula E, em Sanya, na China, no dia 21 de março: cancelado.

BADMINTON

China Masters em Hainan, na China, de 25 de fevereiro a 1 de março: adiada;

Desafio Internacional do Vietnã em Hanói, de 24 a 29 de março: adiado para de 2 a 7 de junho.

BASQUETE

Torneio Pré-Olímpico Feminino em Foshan, na China, de 6 a 9 de fevereiro: transferido para Belgrado, na Sérvia;

Eliminatórias para a Copa da Ásia (Filipinas x Tailândia, Japão x China e China x Malásia): adiadas (as partidas agendadas para Hong Kong mudaram o mando de jogo para a casa dos oponentes).

BIATHLON

Evento-teste olímpico em Zhangjiakou, na China, de 27 de fevereiro a 2 de março: cancelado.

BOXE

Pré-Olímpico Ásia-Oceania, em Wuhan, na China, de 3 a 11 de março: transferido para Amã, na Jordânia.

ESCALADA ESPORTIVA

Copa do Mundo em Wujiang, na China, de 18 a 19 de abril: cancelada;

Copa do Mundo em Chongqing, na China, em 22 de abril: cancelada.

HIPISMO

Masters Series de Hong Kong, de 14 a 16 de fevereiro: cancelado.

GOLFE

Honda LPGA de Pattaya, na Tailândia, de 20 a 23 de fevereiro: cancelada;

Campeonato Mundial Feminino de Cingapura, de 27 de fevereiro a 1.º de março: cancelado;

Blue Bay LPGA na ilha de Hainan, na China, de 5 a 8 de março: cancelado;

Maybank Championship de Kuala Lumpur, na Malásia, de 16 a 19 de abril: adiado;

Aberto da China em Shenzhen, de 23 a 26 de abril: adiado;

Torneio Daikin Orchid em Okinawa, no Japão, de 5 a 8 de março: proibido para torcedores.

GINÁSTICA

Copa do Mundo Artística em Melbourne, na Austrália, de 20 a 23 de fevereiro: equipe da China retirou-se.

HANDEBOL

Torneio Pré-Olímpico Feminino em Montenegro, de 20 a 22 de março: China retirou-se e Hong Kong recusou convite para participar.

HÓQUEI NO GELO

Women?s Challenge Cup da Ásia em Manila, Filipinas, de 23 a 28 de fevereiro: cancelado.

JUDÔ

Grand Slam de Paris, na França, de 8 a 9 de fevereiro: a equipe da China retirou-se;

Grand Slam de Dusseldorf, na Alemanha, de 21 a 23 de fevereiro: a equipe da China retirou-se.

PENTATLO MODERNO

Mundial de Xiamen, na China, de 25 a 31 de maio: transferido para Cancún, no México.

RÚGBI

Torneio Seis Nações Feminino (Itália x Escócia), em Legnano, na Itália, no dia 23 de fevereiro: adiado;

Hong Kong Sevens, de 3 a 5 de abril: adiado para 16 a 18 de outubro;

Cingapura Sevens, de 11 a 12 de abril: adiado para 10 a 11 de outubro;

Campeonato Feminino da Ásia em Hong Kong, de 14 a 22 de março: adiado para 8 a 16 de maio.

VELA

Campeonato Asiático Nacra 17 de Xangai, na China, de 1 a 6 de março: transferido para Gênova, na Itália, de 12 a 19 de abril;

Campeonato Asiático 49erFX de Hainan, na China, de 20 a 29 de março: transferido para Gênova, na Itália, de 12 a 19 de abril.

ESQUI

Copa do Mundo de Yanqing, na China, de 15 a 16 de fevereiro: cancelada.

FUTEBOL

Liga dos Campeões da Ásia (jogos envolvendo os clubes chineses Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua e Shanghai SIPG foram adiados para abril e maio. Jogos envolvendo os clubes da sul-coreanos Jeonbuk Hyundai Motors, Suwon Samsung Bluewings e FC Seoul serão jogados com portões fechados a partir de 3 de março);

Liga Europa (Inter de Milão x Ludogorets Razgrad), em 27 de fevereiro: portões fechados;

Pré-Olímpico Feminino Asiático, de Wuhan, na China, de 3 a 13 de fevereiro: transferido para Sidney, na Austrália;

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (China x Maldivas, em 26 de março, e China x Guam, em 31 de março): transferido para Buriram, na Tailândia, sem torcida;

Copa da Ásia: todos os jogos da fase de grupos e dos playoffs na zona leste foram adiados para 7 de abril

Super Liga Chinesa, com início em 22 de fevereiro: adiada;

Jogos das Séries A, B, C, D e Série A Feminina nas regiões da Lombardia e Veneto, na Itália, em 22 de fevereiro: adiados;

Irã Pro League: espectadores banidos de todos os jogos a partir de 24 de fevereiro;

Liga K da Coreia do Sul, prevista para 29 de fevereiro: adiada;

J League do Japão: todos os jogos suspensos até 15 de março;

Amistosos entre Japão e África do Sul, em 27 de março: adiado;

Reunião do Conselho da Fifa em Assunção, no Paraguai, em 20 de março: alterada para videoconferência.

NATAÇÃO

Campeonato Asiáticos de Pólo Aquático em Nur-Sultan, no Cazaquistão, de 12 a 16 de fevereiro: cancelado;

GP de Mergulho de Madri, na Espanha, de 14 a 16 de fevereiro: a equipe da China retirou-se;

Seletiva olímpica da China, em Qingdao, de 28 de março a 4 de abril: transferida para 10 a 16 de maio.

TÊNIS DE MESA

Mundial de equipes em Busan, na Coreia do Sul, de 22 a 29 de maio: adiado para 21 a 28 de junho;

Aberto da Coreia do Sul em Busan, de 16 a 21 de junho: suspenso;

Aberto da Austrália em Geelong, de 23 a 28 de junho: suspenso.

TAE KWON DO

Pré-Olímpico Asiático de Wuxi, na China, de 10 a 11 de abril: transferido para Amã, na Jordânia.

TÊNIS

Fed Cup Ásia-Oceania de Dongguan, na China, de 3 a 7 de março: transferido para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

VÔLEI

Copa do Mundo de Vôlei de Praia em Yangzhou, na China, de 22 a 26 de abril: adiado.

LEVANTAMENTO DE PESO

Campeonato Asiático, de Nur-Sultan, no Casaquistão, de 18 a 25 de abril: transferido para Tashkent, no Usbequistão.

LUTA LIVRE

Campeonato Asiático em Nova Délhi, na Índia, de 20 a 23 de fevereiro: China, Coreia do Norte e Turcomenistão retiraram-se;

Pré-Olímpico Asiático de Xian, na China, de 27 a 29 de março: transferido para Bishkek, no Quirguistão.

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