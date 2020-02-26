Na Itália, Maisa confessa estar com medo de contrair coronavírus

Maisa Silva escolheu a Itália para curtir uns dias de relax, mas justamente no momento em que o país europeu é apontado como epicentro do surto de coronavírus na Europa.
Só nesta semana, segundo informações do portal R7, a Itália registrou 229 casos e sete mortes pela doença.
Nas redes sociais, Maisa disse que está com medo de contrair a doença, principalmente por ter passado pelo Museu Pio-Clementino, no Vaticano.
"Esse museu é muito cheio e tem um monte de gente tossindo e espirrando aqui. Estou fugindo porque vim sem máscara", disse a apresentadora.