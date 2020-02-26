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Epidemia mundial

Na Itália, Maisa confessa estar com medo de contrair coronavírus

Apresentadora visitou museu em que tinham muitas pessoas tossindo e ela confessou estar com medo de ser contaminada pela doença

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 10:45
A apresentadora Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Maisa Silva escolheu a Itália para curtir uns dias de relax, mas justamente no momento em que o país europeu é apontado como epicentro do surto de coronavírus na Europa
Só nesta semana, segundo informações do portal R7, a Itália registrou 229 casos e sete mortes pela doença. 
Nas redes sociais, Maisa disse que está com medo de contrair a doença, principalmente por ter passado pelo Museu Pio-Clementino, no Vaticano. 

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"Esse museu é muito cheio e tem um monte de gente tossindo e espirrando aqui. Estou fugindo porque vim sem máscara", disse a apresentadora. 

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