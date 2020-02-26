'Não tenho mais namorado, eu acho', diz Bianca após sair do 'BBB 20'

Depois de ser eliminada do "BBB 20", Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi direto para a Rede BBB para ser entrevistada pela ex-sister Ana Clara.
Durante o bate-papo, Boca Rosa falou sobre algumas atitudes dentro da casa e desabafou sobre seu relacionamento com o músico Diogo Melim: "Não tenho mais namorado, eu acho, depois dessa merda".
A apresentadora perguntou sobre a aproximação da sister com Guilherme e se ela teria coragem de se relacionar com o bonitão: "Lúcida, eu não teria. Primeiro: ele se tornou um grande amigo dentro da casa e segundo: eu não gostaria de formar casal dentro da casa porque iria me desestabilizar".