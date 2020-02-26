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Eliminada

'Não tenho mais namorado, eu acho', diz Bianca após sair do 'BBB 20'

Empresária e blogueira namorava com o músico Diogo Melim, que apagou as fotos que tinha com a ex-sister, antes de entrar para o 'BBB 20'

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 10:05
"BBB 20": Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a ex-sister Ana Clara na Rede BBB Crédito: Globoplay/Reprodução
Depois de ser eliminada do "BBB 20", Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi direto para a Rede BBB para ser entrevistada pela ex-sister Ana Clara. 
Durante o bate-papo, Boca Rosa falou sobre algumas atitudes dentro da casa e desabafou sobre seu relacionamento com o músico Diogo Melim: "Não tenho mais namorado, eu acho, depois dessa merda". 

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A apresentadora perguntou sobre a aproximação da sister com Guilherme e se ela teria coragem de se relacionar com o bonitão: "Lúcida, eu não teria. Primeiro: ele se tornou um grande amigo dentro da casa e segundo: eu não gostaria de formar casal dentro da casa porque iria me desestabilizar". 

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