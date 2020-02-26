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Polêmica

'BBB 20': Daniel é acusado de assédio após tocar capixaba Gizelly

'Brother' é acusado por ter colocado as mãos na coxa da 'sister', causando aparente incômodo na mesma

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 09:41
"BBB 20": Daniel agarra corpo de capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
Daniel acaba de entrar para a lista de brothers acusados de assediar uma mulher na casa do Big Brother Brasil 20. O participante chamou a atenção de internautas na madrugada desta terça-feira (25), após se aproximar de Gizelly e tocar em seu corpo. 
Nas imagens divulgadas, a advogada está deitada na área externa da casa, junto aos demais colegas de confinamento, e Daniel chega junto dela e coloca uma das mãos na coxa da sister. Gizelly parece se incomodar com o ato e encontra uma forma de afastar a mão do brother.
Em outro momento, na mesma ocasião, ele abraça as pernas da sister e chega a tocar seu bumbum. 
As atitudes foram julgadas como invasivas pelos internautas, e alguns chegaram a pedir a expulsão do brother. A hashtag #DanielExpulso acabou sendo uma das mais usadas acerca do programa durante o dia.

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Essa é a terceira acusação de assédio dentro da casa do BBB 20. A primeira foi acerca de Petrix, segundo eliminado da casa, que foi acusado por internautas de pegar nos seios de Boca Rosa durante a primeira festa do reality, e de roçar sua genitália em Flayslane. Além dele, Pyong foi acusado de apalpar Flayslane e tentar beijar Marcela à força.

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