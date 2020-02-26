'BBB 20': Daniel é acusado de assédio após tocar capixaba Gizelly

"BBB 20": Daniel agarra corpo de capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução

Daniel acaba de entrar para a lista de brothers acusados de assediar uma mulher na casa do Big Brother Brasil 20 . O participante chamou a atenção de internautas na madrugada desta terça-feira (25), após se aproximar de Gizelly e tocar em seu corpo.

Nas imagens divulgadas, a advogada está deitada na área externa da casa, junto aos demais colegas de confinamento, e Daniel chega junto dela e coloca uma das mãos na coxa da sister. Gizelly parece se incomodar com o ato e encontra uma forma de afastar a mão do brother.

Em outro momento, na mesma ocasião, ele abraça as pernas da sister e chega a tocar seu bumbum.

As atitudes foram julgadas como invasivas pelos internautas, e alguns chegaram a pedir a expulsão do brother. A hashtag #DanielExpulso acabou sendo uma das mais usadas acerca do programa durante o dia.