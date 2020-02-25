Deborah Secco rouba a cena com look ousado e samba com garis no carnaval

Um salto, um tapa sexo, duas luvas, uma capa e uma fita de couro: isso foi tudo que a atriz Deborah Secco vestiu para aproveitar a última noite de carnaval no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24). Além do look ousado que fez sucesso na Sapucaí e na internet, ela roubou a cena ao sambar com garis na avenida.
Em um dos intervalos dos desfiles das escolas do Grupo Especial, a atriz desceu do camarote e pediu para tirar foto com os profissionais que limpavam a pista. Com eles, Deborah Secco também deu uma palinha com o gari-passista Renato Sorriso e acabou ovacionada, de acordo com informações do portal G1.
Já em entrevista ao colunista Leo Dias, do Uol, a atriz de 40 anos afirmou que a fantasia tem um quê de feminista. É uma super-heroína que defende a possibilidade de a mulher ser quem ela quer. Ela é divertida e estou feliz em usá-la. Estou colocando o corpo para jogo, porque daqui a pouco não vai dar mais, disse a mãe da pequena Maria Flor, de 4 anos.