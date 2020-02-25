Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpão pra jogo

Deborah Secco rouba a cena com look ousado e samba com garis no carnaval

Atriz caiu no samba na Sapucaí nesta segunda-feira (24); confira fotos da fantasia

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 10:31
Deborah Secco no carnaval 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
Um salto, um tapa sexo, duas luvas, uma capa e uma fita de couro: isso foi tudo que a atriz Deborah Secco vestiu para aproveitar a última noite de carnaval no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24). Além do look ousado que fez sucesso na Sapucaí e na internet, ela roubou a cena ao sambar com garis na avenida.
Em um dos intervalos dos desfiles das escolas do Grupo Especial, a atriz desceu do camarote e pediu para tirar foto com os profissionais que limpavam a pista. Com eles, Deborah Secco também deu uma palinha com o gari-passista Renato Sorriso e acabou ovacionada, de acordo com informações do portal G1.

Veja Também

Deborah Secco e Cleo ousam em fantasias e recebem elogios

Já em entrevista ao colunista Leo Dias, do Uol, a atriz  de 40 anos afirmou que a fantasia tem um quê de feminista. É uma super-heroína que defende a possibilidade de a mulher ser quem ela quer. Ela é divertida e estou feliz em usá-la. Estou colocando o corpo para jogo, porque daqui a pouco não vai dar mais, disse a mãe da pequena Maria Flor, de 4 anos.

CONFIRA MAIS FOTOS:

Para compor o que chamou de "look bem darkness", Deborah Secco usou uma segunda pele Crédito: Reprodução/Instagram
Para compor o que chamou de "look bem darkness", Deborah Secco usou uma segunda pele Crédito: Reprodução/Instagram
Para compor o que chamou de "look bem darkness", Deborah Secco usou uma segunda pele Crédito: Reprodução/Instagram

Veja Também

Tendência: Mulheres curtem o carnaval de peito aberto em Vitória

'Carnaval é uma mentira', diz Andressa Urach, longe dos desfiles

Baile do Copa: fotos, famosos e bastidores da festa de luxo do carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados