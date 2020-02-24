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Ex-modelo

'Carnaval é uma mentira', diz Andressa Urach, longe dos desfiles

'O carnaval é uma mentira. Você está rodeado de várias pessoas, mas se sente sozinho. Você bebe para esquecer, usa drogas para tentar ser feliz, dorme com várias pessoas para fingir que usa os outros, só que no final você é quem foi usado', escreveu

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 19:00
A ex-Miss Bumbum Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach, ex-modelo e ex-participante de A Fazenda, publicou um texto em seu Instagram na madrugada desta segunda-feira, 24, criticando as festividades do carnaval no Brasil.
"O carnaval é uma mentira. Você está rodeado de várias pessoas, mas se sente sozinho. Você bebe para esquecer, usa drogas para tentar ser feliz, dorme com várias pessoas para fingir que usa os outros, só que no final você é quem foi usado", escreveu.
Na sequência, prosseguiu: "Tudo isso eu vivi, regalado de muito dinheiro e fama. Não estou julgando, e sim afirmando o que vivi, você pode até vir argumentar, mas no fundo sabe que é a verdade".
Ver essa foto no Instagram

O carnaval é uma mentira, você está rodeado de varias pessoas mas se sente sozinho, você bebe para esquecer, usa drogas para tentar ser feliz , dorme com várias pessoas para fingir que usa os outros só que no final você é quem foi usada(o), você posta foto na rede social fingindo estar feliz, mas no fundo tudo isso que você vive é uma mentira, o dia seguinte então é horrível, eu sei eu entendo você, já estive no teu lugar. (Tudo isso eu vivi, regalado de muito dinheiro e fama, obs: Não estou julgando e sim afirmando o que eu vivi, você pode até vir aqui argumentar mas no fundo você sabe que é a verdade). Sabe o vazio que você sente? Só o Senhor Jesus através do Espírito Santo pode preencher, nem coisas ou pessoas podem preencher o buraco que só Deus pode completar. Você não está bem? Abra a Bíblia aí agora e peça pra Deus falar com vc, Ele vai falar. Deixe teu nome aqui que vou orar 3hs da manhã por você.

Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial) em

Andressa Urach ficou conhecida principalmente por trabalhos na televisão que a levaram a participar do reality show da Record A Fazenda, onde protagonizou inúmeros momentos polêmicos - incluindo brigas com cusparadas.
Após ser internada na UTI por conta de complicações pelo uso de hidrogel em suas pernas em 2014, a ex-modelo se converteu religiosamente. Em 2019, foi nomeada para um cargo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no qual recebeu mais de R$ 7,5 mil por mês.

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