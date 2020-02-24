'Carnaval é uma mentira', diz Andressa Urach, longe dos desfiles

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O carnaval é uma mentira, você está rodeado de varias pessoas mas se sente sozinho, você bebe para esquecer, usa drogas para tentar ser feliz , dorme com várias pessoas para fingir que usa os outros só que no final você é quem foi usada(o), você posta foto na rede social fingindo estar feliz, mas no fundo tudo isso que você vive é uma mentira, o dia seguinte então é horrível, eu sei eu entendo você, já estive no teu lugar. (Tudo isso eu vivi, regalado de muito dinheiro e fama, obs: Não estou julgando e sim afirmando o que eu vivi, você pode até vir aqui argumentar mas no fundo você sabe que é a verdade). Sabe o vazio que você sente? Só o Senhor Jesus através do Espírito Santo pode preencher, nem coisas ou pessoas podem preencher o buraco que só Deus pode completar. Você não está bem? Abra a Bíblia aí agora e peça pra Deus falar com vc, Ele vai falar. Deixe teu nome aqui que vou orar 3hs da manhã por você.