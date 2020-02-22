Deborah Secco e Cleo ousam em fantasias e recebem elogios

Deborah Secco ousa em fantasia de carnaval Crédito: Instagram

O Carnaval 2020 está só começando, mas Deborah Secco, 40, e Cleo, 37, já mostraram que não estão para brincadeira quando o assunto é aproveitar a folia para ousar no visual. As atrizes chamaram a atenção na noite de sexta-feira (21) com fantasias que receberam chuvas de elogios nas redes sociais.

Cleo publicou no Instagram uma foto em que aparece fantasiada de gatinha. A atriz surgiu com uma máscara estilizada com muitas pedrarias e unhas postiças enormes, também com muito brilho. "Vou lhe adotar", brincou uma seguidora nos comentários.

Cleo Pires usa hashtags como "gatinha" e "panterona" nas redes sociais Crédito: Instagram

Já Deborah Secco ousou ainda mais e publicou uma foto em que aparece nua, só com correntes pelo corpo. "Machucou quando caiu do céu, anjinho?", comentou um seguidor. "Perfeita!"

No ar como a Alexia da novela "Salve-se quem Puder" (Globo), a atriz já havia chamado atenção recentemente ao aparecer apenas com uma pintura prateada como fantasia no Baile da Vogue.

"É uma mistura de glicerina com glitter e umas 'meias-luas' para dar o efeito platinado. O tema é o jardim dos prazeres, então trouxemos a tentação da carne. Toda carne é ótima, seja mais gordinha, magrinha, branca, negra. A gente pode tudo nessa vida. Essa é a mensagem que quero passar com essa fantasia, porque quem paga nossas contas somos nós", afirmou Deborah na ocasião.