Primeiro beijo

Ludmilla diz que esposa nunca tinha beijado mulheres antes dela

Em entrevista à revista Marie Claire, a cantora de 'Verdinha' revelou que a dançarina nunca tinha ficado com mulheres antes dela e que, por isso, Brunna ficou insegura em beijá-la na festa de lançamento do clipe de 'Cheguei'
Redação de A Gazeta

20 fev 2020 às 17:22

Sim: Ludmilla se casou com dançarina Brunna Gonçalves Crédito: Divulgação
Casadas no papel desde dezembro, Ludmilla, 24, e Brunna Gonçalves, 28, comentaram sobre o início do relacionamento há cerca de dois anos, quando ainda era secreto.
Em entrevista à revista Marie Claire, a cantora de "Verdinha" revelou que a dançarina nunca tinha ficado com mulheres antes dela e que, por isso, Brunna ficou insegura em beijá-la na festa de lançamento do clipe de "Cheguei".
Logo depois do primeiro beijo, que aconteceu no evento, a amizade das duas evoluiu para um romance. "Eu já amava muito ela e não conseguia mais ir para os lugares sem. Estava difícil de disfarçar o olhar apaixonado, o cuidado, o carinho", afirmou Ludmilla.

Assumidas publicamente desde junho de 2019, Ludmilla e Bunna Gonçalves já estão planejando aumentar a família. "Tenho 28 e até os 30 quero ter o meu primeiro filho. O primeiro vou querer gerar no meu ventre e depois podemos adotar. É um processo demorado. Até no máximo ano que vem, quero ter meu filho", revelou a dançarina.
Após se declarar bissexual, Ludmilla explicou que o seu sentimento por Brunna é diferenciado. "Nunca senti amor profundo [...] A Brunna eu amo profundamente, por isso eu tive vontade de assumir."
Brunna Gonçalves passou a usar o sobrenome da cantora em seus perfis nas redes sociais, agora como Brunna Gonçalves Oliveira. Ela também alterou o status de solteira para casada.

